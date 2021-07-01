Работающая молодежь, мы ждем тебя!

Являешься сотрудником организации и любишь творчество? У тебя есть свое дело, а с детства ты танцуешь брейк-данс или поешь? Твоя мечта выступить на огромной сцене, но прямо сейчас ты ведешь свой бизнес?

Тогда прояви свои таланты на Всероссийском творческом фестивале работающей молодежи «На высоте» с 10 по 15 сентября в городе Ставрополе.

«На высоте» — первый в России творческий проект для работающей молодежи, сочетающий образовательную программу и творческие конкурсные направления: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр журналистика, видео, арт, научный слэм.

Стать участником грандиозного проекта просто: заполни заявку (https://navysote.online/registration) и жди приглашения в почтовом ящике!

Принять участие в фестивале может молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.

Прием заявок продлится до 9 августа!

Организаторами являются Правительство Ставропольского края, Российский Союз Молодежи и Федеральное агентство по делам молодежи.

Регистрируйся, будет жарко, мы обещаем!

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