В Коми к приему пациентов готово новое высокотехнологичное оборудование

Новое оборудование запущено в эксплуатацию в Сыктывкаре на базе Коми Республиканского онкодиспансера в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Речь о современном линейном ускорителе для проведения лучевой терапии. Первыми передовую технику по завершению пуско-наладочных работ осмотрели заместитель Председателя Правительства Коми Лариса Карачева и заместитель министра здравоохранения республики Елена Бударина.

Главный врач учреждения Алексей Соколов рассказал о том, как устроено оборудование.

«У этой модели коллиматор состоит из 160-ти лепестков (в прежнем – лишь 80) с толщиной в пять миллиметров (в старом — сантиметр). Это положительно скажется на точности конфигурации опухолей. А функция AGRT-терапии позволит детальнее контролировать укладку пациента за счет объемной визуализации опухоли до и в процессе облучения. Кроме того, предусмотрена опция VIMAT-облучения: она расширяет варианты варьировании дозы и интенсивности облучения, что сокращает время лечения, снижая воздействие на здоровые клетки и ткани за счет более точного поражения больных», – пояснил А. Соколов.

Также ускоритель имеет ABC-систему активного контроля дыхания: поскольку органы находятся в движении, система нацелена их контролировать, чтобы пучок лучей попадал в опухоль, не травмируя здоровые ткани.

Пропускная способность пациентов благодаря новому аппарату возрастет. По данным учреждения, он будет использоваться для 90-95 процентов пациентов, которым назначена лучевая терапия, а это порядка 600 человек в год. Обучение персонала проведено.

«Хочу выразить слова благодарности всему коллективу диспансера. Круг ваших пациентов, наверное, один из самых уязвимых – вам приходится в прямом смысле бороться за жизнь тех, кто столкнулся с онкологией. И успех этой борьбы часто определяется не только вашим высоким профессионализмом и верностью врачебному долгу, но и тем, какие технологии и оборудование вы используете в своей работе. Мы понимаем, каких усилий стоило подготовить помещения к установке нового оборудования, а также — смонтировать его и обучить персонал», — отметила Лариса Карачева, назвав сегодняшний день особой вехой в истории развития системы здравоохранения в регионе.

Необходимо отметить, что оборудование приобретено в рамках нацпроекта, его стоимость около 147 миллионов рублей – средства были выделены из федерального бюджета. Для установки ускорителя потребовался серьезный капремонт помещений, который был произведен за счет средств республиканского бюджета.

https://gov.rkomi.ru/