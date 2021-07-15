Глава Коми высказался по поводу надежности вакцин от коронавируса

Глава Коми Владимир Уйба высказался по поводу надежности вакцин от коронавируса. Его мнение прозвучало на внеочередной сессии Государственного совета РК.

Один из депутатов спросил: когда закончатся клинические испытания российских вакцин?

На этот вопрос ответил глава Коми. Владимир Уйба еще раз напомнил, что на данный момент все клинические испытания уже завершены.

«Никаких клинических испытаний ни одной из четырех вакцин сейчас не ведется. Они закончились, как только получили регистрационный номер и удостоверение. Все вакцины прошли испытание троекратно», — заявил глава Коми.

Он привел в пример вакцины от гриппа, которые в нашей стране делают уже на протяжении нескольких десятков лет лучшие научные школы, которым нет равных в мире.

«Вакцина от коронавирусной инфекции готовится на той же аденовирусной платформе. Ни один серьезный научный человек не скажет, что вакцина – это плохо, потому что это глупость», — отметил В.Уйба.