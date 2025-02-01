Коми йӧзӧдчан керка юӧртӧ Россияын Айму дорйысь да Комиын герой вояслы, а сідзжӧ Ыджыд Вермӧмсянь 80 вося тшупӧда паслы сиӧм “Менам герой” конкурс йылысь.
Конкурс вылӧ виччысям (быть комиӧн):
-статья, сочинение, висьт, очерк («Йӧлӧга», «Войвыв кодзув» журналъясын да «Коми му» газетын йӧзӧдны);
-серпас да сы дорӧ неыджыд юӧр («Би кинь» журналын йӧзӧдны).
Творческӧй уджъясын колӧ нимӧдны Айму вӧсна Ыджыд тышвывса ветеранӧс, тылын уджалысьӧс, СВО-ын служитысьӧс, а сідзжӧ бурдӧдысьӧс, велӧдысьӧс, рӧдвуж-ёртӧс, кодӧс збыльысь позьӧ шуны Геройӧн.
Конкурссӧ нуӧдам тавося февраль 20 лунсянь октябрь 10 лунӧдз.
Кывкӧртӧд вӧчам октябрь 15 лунӧ.
Уджъяс позьӧ ыстыны:
-Коми йӧзӧдчан керкаса электроннӧй пошта пыр: komi-kerka@yandex.ru (пасйыны – «Менам герой» конкурс вылӧ);
-Коми йӧзӧдчан керка адрес серти: 167982, Сыктывкар, Карл Маркс улича, 229-ӧд керка, 415 жыр.
— «ВКонтактеын» Коми йӧзӧдчан керка котырӧ: vk.com/komi_kerka
Юалӧмъясӧн шыӧдчыны: 8(212) 24-15-19; 24-50-32; 24-01-16 телефонъяс пыр.
Содтӧд юӧр позьӧ тӧдмавны komi-kerka.ru сайтысь.
Вермысьяслы вичмасны дипломъяс да козинъяс.
Положение конкурса Менам Герой