Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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«Менам герой»

йöзöдöма

Коми йӧзӧдчан керка юӧртӧ Россияын Айму дорйысь да Комиын герой вояслы, а сідзжӧ Ыджыд Вермӧмсянь 80 вося тшупӧда паслы сиӧм “Менам герой” конкурс йылысь.

Конкурс вылӧ виччысям (быть комиӧн):

-статья, сочинение, висьт, очерк («Йӧлӧга», «Войвыв кодзув» журналъясын да «Коми му» газетын йӧзӧдны);

-серпас да сы дорӧ неыджыд юӧр («Би кинь» журналын йӧзӧдны).

Творческӧй уджъясын колӧ нимӧдны Айму вӧсна Ыджыд тышвывса ветеранӧс, тылын уджалысьӧс, СВО-ын служитысьӧс, а сідзжӧ бурдӧдысьӧс, велӧдысьӧс, рӧдвуж-ёртӧс, кодӧс збыльысь позьӧ шуны Геройӧн.

Конкурссӧ нуӧдам тавося февраль 20 лунсянь октябрь 10 лунӧдз.

Кывкӧртӧд вӧчам октябрь 15 лунӧ.

Уджъяс позьӧ ыстыны:

-Коми йӧзӧдчан керкаса электроннӧй пошта пыр: komi-kerka@yandex.ru (пасйыны – «Менам герой» конкурс вылӧ);

-Коми йӧзӧдчан керка адрес серти: 167982, Сыктывкар, Карл Маркс улича, 229-ӧд керка, 415 жыр.

— «ВКонтактеын» Коми йӧзӧдчан керка котырӧ: vk.com/komi_kerka

Юалӧмъясӧн шыӧдчыны: 8(212) 24-15-19; 24-50-32; 24-01-16 телефонъяс пыр.

Содтӧд юӧр позьӧ тӧдмавны  komi-kerka.ru сайтысь.

Вермысьяслы вичмасны дипломъяс да козинъяс.

Положение конкурса Менам Герой

«Менам герой»
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