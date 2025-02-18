Мужское здоровье — важная, но часто недооценённая тема.

По данным ВОЗ, мужчины в среднем живут на 5 лет меньше женщин, а многие заболевания у них диагностируются уже на поздних стадиях.

Но многое можно предотвратить! Регулярные медицинские осмотры, активный образ жизни, сбалансированное питание и контроль уровня стресса помогают сохранить здоровье и продлить жизнь.

Изучите наши информационные карточки, чтобы узнать больше о профилактике, своевременной диагностике и важных шагах к крепкому здоровью. Берегите себя!

Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение», правопреемником которого стал нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».