Григорий Хатанзейский рекомендовал подключить к обсуждению выбора площадки для строительства комплекса по обращению с ТКО «Коми войтыр»

Председатель Общественной палаты Коми Григорий Хатанзейский порекомендовал Минприроды региона подключить МОД «Коми войтыр» к обсуждению выбора площадки для строительства комплекса объектов по обращению с ТКО в республике. Об этом сообщается в группе общественного движения ВКонтакте.

Так Григорий Хатанзейский прокомментировал итоги круглого стола, который состоялся в ОП Коми, где обсудили варианты площадок под будущий объект.

«Настоятельно рекомендую министерству подключить к рассмотрению данного вопроса на местах представителей «Коми войтыра». Потому как интересы коренного населения должны быть четко соблюдены в решении данного вопроса», — сказал Григорий Хатанзейский.

Планируется, что новый комплекс будет обслуживать Сыктывкар и южные районы республики. На круглом столе отметили важность его наличия и призвали власти сделать все процедуры прозрачными и понятными для населения республики.