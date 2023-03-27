В уставной капитал Коми ипотечной компании из бюджета республики направят взнос в размере 60 млн рублей

Выделенные по поручению Владимира Уйба средства будут использованы в качестве льготных ипотечных займов для молодых семей.

Указанные расходы предусматриваются за счет увеличения на соответствующую сумму прогноза поступления доходов республиканского бюджета от размещения временно свободных средств на банковские депозиты.

Напомним, Глава Коми Владимир Уйба поручил Комитету имущественных и земельных отношений предусмотреть дополнительное финансирование на поддержку молодых семей в рамках Года молодежи. Данный вопрос поднимался на встрече Главы республики с молодежью в конце января.

На выдачу льготных ипотечных займов могут претендовать нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи в возрасте до 27 лет, проживающие в Республике Коми с совокупным среднемесячным доходом не более 60 тыс. руб. На выделенные средства планируется предоставить 20 льготных ипотечных займов на приобретение жилого помещения.

Соответствующие поправки в региональный бюджет поддержали депутаты Госсовета Коми на мартовский сессии.