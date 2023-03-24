Жители Республики Коми могут оценить качество транспортного обслуживания

В период с 22 по 29 марта 2023 года Минтранс России проводит социологический опрос, в ходе которого жителям российских городов предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте.

Опрос проводится для объективной оценки пассажирами качества транспортного обслуживания и его изменения за счет реализации мероприятий федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря опросу специалисты смогут рассчитать показатель удовлетворенности качеством транспортного обслуживания пассажирским транспортом общего пользования.

В опросе принимают участие жители и пользователи пассажирского транспорта общего пользования городов-участников нацпроекта. Для того, чтобы принять участие в опросе, следует перейти по ссылке https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList