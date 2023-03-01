В Республике Коми продолжается благотворительный марафон «Мы – наследники Великой Победы»

Организатор акции – Республиканский Совет ветеранов. Собранные в ходе марафона средства направляются на оказание помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – ремонт жилья, замену коммуникаций, обустройство приусадебных участков, приобретение бытовой техники, мебели и другие нужды, а также на приведение в порядок захоронений и обновление памятников павшим воинам.
«К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше, поэтому нужно максимально окружить их заботой и сделать их жизнь комфортной», — отметил Глава республики Владимир Уйба и напомнил, что Правительство представляет ветеранам значительные большие меры поддержи, но сегодня важна не только государственная помощь, но и участие каждого из нас.
*** Реквизиты Коми республиканского некоммерческого фонда «Победа»:
ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ОКВЭД 65.2
Счёт в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Юридический адрес 167000 г. Сыктывкар, ул. Горького, 2
Телефон в Сыктывкаре: 8(8212) 243-130.