В Коми 485 тяжелобольных жителей региона получили в 2022 году компенсацию расходов на проезд в медучреждения

Такой вид соцподдержки в нашей республике предусмотрен для граждан с онкологическими заболеваниями, а также граждан, нуждающихся в заместительной почечной терапии.

«Жителям Коми, которые страдают онкологическими заболеваниями и живут в труднодоступных местностях, возмещаются расходы на проезд в медицинские организации региона, где оказывают специализированную онкологическую помощь. Проездные траты компенсируют в обе стороны – в медучреждение и обратно», – сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Она напомнила о том, что в прошедшем году по поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба список труднодоступных местностей, жители которых могут воспользоваться этим видом соцподдержки, был расширен.

«Ранее компенсацию проездных расходов в медучреждения, где оказывают специализированную медпомощь людям, страдающим онкологическими заболеваниями, могли получить только жители Вуктыла, Ижемского, Усть-Цилемского, Удорского и Троицко-Печорскоого районов. Теперь в перечень труднодоступных местностей* входят около 140 населенных пунктов еще 13-ти муниципалитетов», — сказала Екатерина Грибкова.

За один календарный год проездные расходы в медорганизацию онкобольным из труднодоступных местностей возмещаются не более, чем за две поездки по категории проезда: автобусом, поездом или речным транспортом. В распутицу компенсируются траты на авиаперелет по стоимости эконом класса. Если для поездки в медицинскую организацию используется личный или наемный транспорт, то в этом случае компенсация также предусмотрена.

За 2022 год этой мерой поддержки воспользовались 390 человек. Бюджет региона направил на эти цели около 1,5 млн рублей.

Еще одна льготная категория тяжелобольных граждан, для которой в Коми предусмотрено возмещение проездных расходов в медицинские организации, – это люди с инвалидностью, которые нуждаются в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. За минувший год такую меру поддержки получили 95 человек. Бюджет республики направил на обеспечение этой меры поддержки 15 млн рублей.

«Более значительные расходы бюджета на эту меру поддержки связаны с тем, что процедуру гемодиализа примерно треть пациентов проходят не по месту жительства. Для этого им нужно выезжать из своего населенного пункта, и иногда и за пределы своего муниципалитета. Это лечение критически важное для жизни, и большинству граждан оно требуется три раза в неделю, а за год получается больше 150 раз», – отметила Екатерина Грибкова.

Нуждающимся в гемодиализе гражданам компенсируют фактические расходы к месту лечения и обратно при проезде на автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также на речном и железнодорожном транспорте. Также предусмотрен механизм возмещения проездных трат, если к месту проведения процедуры и обратно гражданин добирается на личном или наемном транспорте. Документы для возмещения расходов принимаются ежемесячно и действительны в течение года.

По вопросу возмещения проездных расходов онкобольным из труднодоступных местностей в медицинские организации, оказывающие специализированную онкологическую помощь, а также гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, к месту проведения заместительной почечной терапии нужно обращаться в Центры соцзащиты по месту жительства или месту пребывания или же в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

* Возмещение лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд к месту обследования и лечения онкологических заболеваний в медицинские организации Республики Коми, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно

Перечень труднодоступных местностей Республики Коми:

1. Территория муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский».

2. Территория муниципального образования муниципального района «Ижемский».

3. Территория муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский».

4. Территория муниципального образования муниципального района «Удорский».

5. Территория муниципального образования городского округа «Вуктыл».

6. Населенные пункты на территории города республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией:

д. Абезь

д. Адзьва

с. Адзьвавом

п. Костюк

с. Косьювом

пст Кочмес

с. Петрунь

д. Роговая

д. Ягъёль

д. Ярпияг.

7. Населенные пункты на территории города республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией:

д. Аранец

д. Даниловка

с. Приуральское

п. Причал

п. Трубоседъёль.

8. Населенные пункты на территории города республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией:

д. Аким

д. Винла

пст Конашъёль

д. Порожск.

9. Населенные пункты на территории города республиканского значения Усинск с подчиненной ему территорией:

д. Акись

д. Васькино

д. Денисовка

д. Захарвань

с. Колва

д. Кушшор

с. Мутный Материк

д. Новикбож

д. Праскан

д. Сынянырд

с. Усть-Лыжа

с. Усть-Уса

с. Щельябож.

10. Населенные пункты на территории города республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией:

д. Гажаяг

пст Гэрдъёль

д. Изваиль

с. Кедвавом

д. Поромес.

11. Населенные пункты на территории Княжпогостского района:

пст Брусничный

д. Весляна

пст Ветью

пст Вожаёль

д. Евдино

д. Катыдпом

д. Керес

с. Княжпогост

д. Козловка

д. Кони

д. Кошки

пст Кылтово

д. Кыркещ

д. Луг

пст Мещура

д. Политовка

д. Половники

д. Раковица

пст Седъюдор

д. Средняя Отла

с. Туръя

д. Удор

д. Часадор

пст Чуб

пст Шомвуково.

12. Населенные пункты на территории Койгородского района:

пст Гуж

пст Иван-Чомъя

д. Карвуджем.

13. Населенные пункты на территории Корткеросского района:

д. Аникеевка

д. Ануфриевка

д. Ивановка

д. Лунь

п. Мартиты

д. Наволок

д. Новик

д. Пасвомын

д. Русановская

д. Троицк.

14. Населенные пункты на территории Прилузского района:

д. Анкерская

пст Бедьвож

д. Вавиловка

пст Велдоръя

с. Верхолузье

с. Гостиногорка

пст Гыркашор

д. Запольская

д. Ивановка

п. Изъяшор

д. Климовская

д. Колобово

д. Корольки

д. Крутотыла

д. Крысовка

д. Кулига СП «Спаспоруб»

д. Кулига СП «Слудка»

д. Лехта

д. Ловля

д. Малая Беберка

д. Мишаково

д. Оньмесь

пст Орысь

д. Осиновка

пст Пожемаяг

д. Поромшор

д. Поруб

д. Поруб-Кеповская

д. Ручпозъя

д. Сидор-Чой

д. Сэпсикт

д. Ураки

д. Урнышевская

д. Чернушка.

15. Населенные пункты на территории Сыктывдинского района:

д. Ипатово

пст Кемъяр

пст Мандач

пст Мет-Устье

пст Новоипатово

с. Озёл

пст Поинга

д. Прокопьевка

пст Пычим

д. Сёйты

д. Шыладор

пст Яснэг.

16. Населенные пункты на территории Сысольского района:

д. Заозерье

пст Исанево.

17. Населенные пункты на территории Усть-Вымского района:

д. Ероздино

д. Микунь

д. Полавье

д. Римья

д. Сыспи

пст Яренга.

18. Населенные пункты на территории Усть-Куломского района:

пст Вад

пст Важ Эжва

д. Воль

д. Дёма

д. Канава

д. Климовск

д. Малый Аныб

д. Парма

д. Фроловск

д. Югыдтыдор.

Используемые сокращения: д. – деревня; п. – поселок; пст — поселок сельского типа; с. — село; сп – сельское поселение.