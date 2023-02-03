В Коми продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе корпоративных практик поддержки работников с детьми

Продолжается прием заявок для участия в республиканском конкурсе «Поддерживая семью – развиваем республику».

Конкурс проводится ежегодно с 2020 года. Он направлен на выявление в Республике Коми лучших корпоративных практик и обмен передовым опытом по реализации программ поддержки работников с детьми, повышение социально активной роли работников с детьми.

В 2023 году конкурс проводится по номинации «Лучшая корпоративная практика по поддержке работников с детьми организаций непроизводственной сферы с численностью работающих свыше 150 человек».

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются до 15 мая 2023 года по адресу: 167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 174.

Перечень документов, необходимых для участия в Конкурсе, размещен на официальном сайте Минтрудсоц РК https://mintrudsoc.rkomi.ru/deyatelnost/respublikanskiy-konkurs-podderjivaya-semyu—razvivaem-respubliku

Контактное лицо в ведомстве – Коюшева Наталья Леонидовна, 8(8212)28-60-90 (доб. 281), e-mail: n.l.koyusheva@soc.rkomi.ru

Республиканский конкурс «Поддерживая семью – развиваем республику» организован Минтрудсоц Республики Коми в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».