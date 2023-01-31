Стартовал прием заявок на Республиканскую выставку-конкурс «Подвиг Сталинграда в творчестве детей»

Конкурс направлен на формирование у детей и подростков интереса к событиям Великой Отечественной войны и ценностного отношения к Родине.

К участию приглашаются ребята, проживающие на территории Республики Коми, в возрасте от 7 до 18 лет. Конкурсанты смогут представить творческие работы в трех номинациям: «Рисунок», «Поделка» и «Эссе».



Победили в каждой номинации получат дипломы и памятные подарки.

Выставка-конкурс пройдет в четыре этапа:

— с 10 января по 10 февраля – прием заявок и конкурсных работ;

— с 11 по 20 февраля – работа жюри;

— 21 февраля – объявление и награждение победителей в Доме дружбы народов Республики Коми;

— с 13 февраля по 13 марта – выставка конкурсных работ в номинациях «Рисунок» и «Поделка».

Прием заявок и работ осуществляется по электронной почте n.s.malceva@fukc.rkomi.ru и адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми».

Подробнее об условиях участия читайте в Положении.

Заявка для участия.