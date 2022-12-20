Екатерина Туголукова зільӧ Эжваса коми культура шӧринын. Водзмӧстчысь ань ёна тӧждысьӧ коми кыв да культура сӧвмӧдӧм вӧсна да та могысь ыджыд удж бергӧдӧ. Таво арнас республикаса национальнӧй политика министерстволӧн «Этно профи» конкурсын Екатерина Михайловна шедӧдӧма «Дас кырымпас» уджтасӧн медводдза места.

Луздор районса Абъячойын чужлӧм ань школасяньыс на мӧвпалӧма йитны олӧмсӧ культуракӧд да збыльмӧдӧма ассьыс дум-кӧсйӧмсӧ. Ӧні и быдсяма гажсӧ нуӧдӧ, и уджтасъяс дасьтӧ.

–Екатерина, висьтыштӧй ас йывсьыныд.

–Сідз нин артмис, мый шӧр школа помалӧм бӧрын пыри велӧдчыны Сыктывкарса университетын регионоведение юкӧнӧ, тшӧтш и менеджмент серти тӧдӧмлун босьті. Университет бӧрын уджалі и йӧзӧс социальнӧя доръян юкӧнын, и вузасянінын, кытчӧдз 2011 воын эг веськав культура министерствоӧ. Сэки менам и заводитчис культуракӧд йитчӧм удж-олӧмӧй. Зіли проектъяс дасьтан юкӧнын.

Уджалігӧн жӧ пыри велӧдчыны культура колледжӧ, заочнӧя босьті культураын удж котыртӧм кузя специальносьт. Уджавлі и Ыбса этнопаркын, и культура колледжын, кӧні и ӧні на нуӧда занятиеяс.

2021 восянь зіля Эжваса коми культура шӧринын.

–Эжваса коми культура шӧринын уджыс, тӧдӧмысь, пуӧ?

–Тадзи и эм, и меным ёна кажитчӧ тайӧ. Ми сӧвмӧдам коми кыв да культура. Шӧриныслӧн эм «Коми керка», кӧні челядьлы котыртлам быдсяма аддзысьлӧмсӧ, ворсам-гажӧдчам накӧд, коми йӧзкостса инструментъясӧн тӧдмӧдам. Шӧринын жӧ нуӧдам «Северная краса» конкурс, кытчӧ пырӧдчӧны 7-14 арӧса челядь. Аньяс ассьыныс мичлунсӧ да тӧдӧмлун-сямсӧ петкӧдлӧны «Войвыв дзоридз» конкурсын.

Ветлывлам и детсадса зонпосни дорӧ, тшӧтш и Эжва районса шӧр школаясӧ. А «Дас кырымпас» проектӧн мойвиис и студентъяс дорӧ волыны.

–Сьӧлӧм сертиныд уджыс?

–Ог жалит, мый йиті олӧмӧс культуракӧд. Культура – менам муслун, менам олӧм.Детсадйӧ ветлігӧн на тшӧкыда петавлі сцена вылӧ, и школаын велӧдчигӧн нин мӧвпалі культура нырвизьын уджавны. Ӧні окотапырысь быдсяма гажсӧ нуӧда, тшӧтш и аслам рӧдвуж-тӧдсалы. Найӧс чолӧмалігӧн ичӧтик кывбуръяс гижыштала. Чайта, татшӧм аслыспӧлӧс бурсиӧмыс сьӧлӧмад йиджӧджык. Серамсорӧн рӧдвуж шуӧны, Катериналӧн пӧ став олӧмыс – культураын.

–Прӧст кадыд овлӧ жӧ?

–Ог радейт весь овны. Бур, кор эм позянлун мыйкӧ выльтор тӧдмавны, семинар вылӧ ветлыны, проектӧ пырӧдчыны. Дас во нин ме Луздорса землячествоын, карын олысь томуловӧс миян районса культураӧн тӧдмӧдам.

Сідзжӧ «Эжваса комияс» общественнӧй организацияын водзмӧстча. Ставсӧ вӧчам, медым кыпӧдны чужан кывлысь тӧдчанлунсӧ, ышӧдны йӧзсӧ тӧдны ас войтырлысь культура да история.

Прӧст кадӧ тӧвнас ислала лызьӧн, гожӧмнас журъяла велосипедӧн, окотапырысь ветлывла чужан сиктӧ, Абъячойӧ, кӧні олӧ мамӧй. Сідзжӧ радейта лыддьысьны, но оз тай пыр вичмы та вылӧ кадыс. Ветлывла и театрӧ, и кино видзӧдны. Нылӧй велӧдчӧ культура колледжын хореографӧ.

–Екатерина, водзӧ вылӧ кутшӧмӧсь мӧвпъясыд?

–Мортыдлы пыр колӧ водзӧ сӧвмыны, выль тӧдӧмлун босьтны. Меным окота и мукӧд регионӧ ветлывны, пыдісяньджык тӧдмасьны, кыдзи финн-йӧгра войтыр ассьыныс кыв-культурасӧ видзӧны-сӧвмӧдӧны.

Дерт, и выль проект-уджтасъяс кута дасьтыны ичӧт челядьлы и верстьӧлы. <>

Екатерина МИКУШЕВА.

Снимокъясыс Екатерина ТУГОЛУКОВАЛӦН гортса архивысь.