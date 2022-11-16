Год молодежи в Коми: что будет сделано по программе «Том войтыр – ов ю̀гыда!» в 2023 году

В октябре 2022 года Республика Коми стала одним из 42 регионов-победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

Наша республика представила программу «Том войтыр – ов ю̀гыда!» («Молодёжь – живи ярко!»). Заявка Коми получила высокую оценку экспертов, в результате – региону присужден многомиллионный грант на развитие молодёжной политики в 2023 году.

Что именно будет сделано, для кого это будет полезно и интересно, и что это даст в конечном счете всему региону, – в нашем материале.

135 миллиона на «молодежку»

Республика Коми по итогам участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» вошла в число победителей и получит субсидию из федерального бюджета – 135,418 млн рублей.

Почему это важно?

Цель Конкурса – приведение молодежной политики в регионах к единым стандартам качества, обеспечение комплексного развития молодежной политики, развитие современной инфраструктуры молодежной политики и наполнение ее содержательной деятельностью по всем направления реализации молодежной политики, обеспечивающей вовлечение широкой молодежной аудитории в созидательную активность, сопровождение молодых талантов и предоставление молодежи возможностей для самореализации.

Программа будет реализована в двух основных направлениях: создание и развитие инфраструктуры реализации государственной молодежной политики, создание и реализация комплекса программ и мероприятий в сфере молодежной политики.

Главная задача программы комплексного развития молодежной политики – охватить молодежь всех муниципальных образований, дать им возможность проявить себя, получить новые возможности и поддержку, стать более вовлеченными в социально значимую деятельность.

Что будет сделано?

Перечень проектов и мероприятий будет утвержден по итогам подписания Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета по итогам участия Конкурсе (подписание запланировано на конец декабря 2022 года).

В регионе будут созданы пространства для реализации молодежной политики, отвечающие требованиям, предъявляемым к молодежным центрам на основании стандарта учреждения молодежной политики, разработанного Федеральным агентством по делам молодежи, регионального уровня в г. Сыктывкаре, а также муниципального в г. Ухте и г. Усинске.

Также будут реализованы мероприятия, направленные на системную и комплексную работу с молодыми людьми: школьниками, студентами, работающей молодежью, а также с молодыми семьями, сельской молодежью. В рамках программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми будут реализованы молодежные обучающие мероприятия, форумы, творческие фестивали, слеты для молодежных общественных объединений и другие полезные активности.

Субсидия будет предоставлена на реализацию мероприятий в 2023 году.

Конкретные результаты к концу 2023 года

✔ 2 896 кв.м. — площадь помещений молодежных центров, отремонтированных и оснащенных оборудованием

✔ 14,5 тысяч человек будут включены в деятельность молодежных центров на системной основе

✔ 153,5 тысяч молодых людей будут вовлечены в государственную молодежную политику

✔ 29 сотрудников органов по работе с молодежью пройдут обучение и повышение квалификации

Что это даст региону?

Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми позволит достичь следующих качественных результатов:

обеспечение развития различных направлений молодежной политики путем поддержки общественных инициатив и проектов;

развитие надпрофессиональных компетенций молодых людей различных категорий: обучающиеся образовательных организаций, работающая молодежь;

усиление межотраслевого взаимодействия по всему спектру задач работы с молодежью: образованию, трудоустройству, патриотическому, правовому воспитанию, организации условий для самореализации, досуга, профилактике негативных социальных явлений, формированию общероссийской гражданской идентичности в целях комплексного развития экосистемы молодежной политики в Республике Коми;

повышение уровня осведомленности молодых людей о реализуемых мерах поддержки в регионе, формирование положительного отношения к субъектам молодежной политики.

Все вышеперечисленное будет реализовано в рамках национального проекта «Образование» в целях развития системы поддержки молодёжи (федеральный и региональный проект «Молодежь России»).

Напомним, по инициативе Главы Республики Коми Владимира Уйба 2023 год объявлен в республике Годом молодежи. Во взаимодействии с органами исполнительной власти, местного самоуправления, молодежными общественными организациями идет формирование плана мероприятий, направленных на системное вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, создание механизма непрерывного сопровождения молодых людей. Мероприятия в рамках Года молодежи будут проведены по всем направлениям молодежной политики.