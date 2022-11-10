Нацпроект «Демография»: около 6300 жительниц Коми получили с начала 2022 года выплату при рождении первенца

Эта федеральная мера соцподдержки включена в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова отметила, что с 1 июня размер выплаты увеличился.

«Эта мера поддержки равна установленному в нашей республике прожиточному минимуму для детей. С 1 июня он увеличился, и сейчас составляет 17061 рубль. С этой же даты в Коми вырос и прожиточный минимум для трудоспособного населения, сейчас он составляет в среднем по региону 18426 рублей. То есть, государством приняты меры, чтобы у семей появилось больше возможностей для получения этой меры поддержки, а сама поддержка стала более существенной.» — отметила Екатерина Грибкова.

Претендовать на получение выплаты при рождении первого ребенка могут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума трудоспособного населения.

«Если доход на каждого члена семьи не больше 36 852 рублей, то у семьи есть право на эту меру поддержки. Например, в семье — двое родителей и ребенок, а доход — не больше 110 тысяч 556 рублей, такая семья может рассчитывать на получение этой выплаты», — пояснила Е.Грибкова.

По данным Минтрудсоц РК, за 9 месяцев 2022 года выплату при рождении первого ребенка получили 6 324 семьи, а расходы федерального бюджета на ее обеспечение в январе-сентябре текущего года составили 721 млн рублей.

Выплата в связи с рождением первенца предоставляется до трехлетнего возраста ребенка. Первоначально она назначается до исполнения ребенку года, затем нужно обратиться за продлением этой меры поддержки до исполнения ребенку двух и далее – трех лет.

Граждане, которые желают обратиться за предоставлением выплаты в первый раз, могут сделать это дистанционно — через портал Госуслуг. Пакет необходимых документов можно также предоставить в центр соцзащиты населения или любой МФЦ «Мои документы» на территории республики.