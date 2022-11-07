В работе Форума примут участие федеральные и региональные эксперты, волонтеры финансового просвещения, научное и педагогическое сообщество, представители духовенства, малого бизнеса, молодежь и взрослое население, а также любые заинтересованные лица.

В online-формате будут обсуждены актуальные вопросы разработки личной финансовой стратегии в текущих условиях, эффективного использования электронных и цифровых финансовых сервисов, обеспечения финансовой безопасности, финансовой независимости и благополучия, добровольного и обязательного социального страхования, духовно-нравственного финансового воспитания детей и молодежи.

Кроме того, в рамках работы Форума при участии федеральных экспертов будут обсуждаться вопросы внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы всех уровней образования, в очном формате проведено тематическое региональное родительское собрание «Финансовое просвещение в семье».

Приглашенные федеральные и региональные эксперты и волонтеры финансовой грамотности проведут online-консультации и в прямом эфире ответят на вопросы участников форума.

Подробная программа Форума и ссылки для участия vk.cc/cijb3Z

Жителей Коми приглашают на республиканский финансовый форум «Марафон финансовых знаний», который состоится 10-11 ноября