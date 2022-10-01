Школьники Республики Коми пишут письма солдатам

Акции «Письмо солдату» и «Юнармейская посылка» собрали уже более 243 тысяч детских писем и рисунков, дарящих теплоту и поддержку военнослужащим по всей стране.

Отправляют письма российским военным и школьники Республики Коми. Как целыми классами, так и самостоятельно. Так, учащиеся четвертых классов Коми национальной гимназии г. Сыктывкара, в числе которых есть юнармейцы, в своих весточках написали, как сильно ими гордятся и ждут возвращения в родные города.

Кадеты, юнармейцы МБОУ «СОШ 5» г. Усинска не только написали слова поддержки и благодарности тем, кто сейчас на передовой, но и сопроводили свои послания рисунками.

Как отмечают педагоги, ребята не просто участвуют в акции, они от всего сердца хотят передать военным свои добрые пожелания. Юнармейцы и участники Российского движения школьников из сыктывкарской школы №31 постарались, чтобы их письма были яркими и позитивными.

«Наши юнармейцы очень уважают участников специальной военной операции, ценят общий вклад в столь важное дело и поддерживают. Крайне важно, что у нас есть действенная рабочая связь поколений, тем более, у людей с достаточно коротким разрывом по возрасту», — прокомментировал Первый заместитель Начальника Главного Штаба Виктор Кауров.

Акции набирают оборот, и уже 17 октября 2022 года во всех регионах страны пройдут Уроки Мужества с участием школьников, студентов колледжей, юнармейцев.

Написать «Письмо солдату» может любой желающий. Письма можно направить по почте: 129090, Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 1, с обязательной пометкой на конверте «Письмо солдату».

Можно также оставь электронное письмо на сайте напишисолдату.рф. Оно формируется от себя или коллектива (от отряда, класса).

Эти письма, которые несут в себе мощные заряды добра, тепла и уважения, продолжат оказывать поддержку солдатам и мобилизованным в их непростом ежедневном деле.

Акции проводятся при поддержке Министерства обороны и Министерства просвещения Российской Федерации.