В Коми социальные гарантии сохраняются в полном объеме

Все меры социальной поддержки в Коми не только сохранены, но и проиндексированы, их финансирование обеспечено в полном объеме. Об этом в эфире телеканала «Юрган» рассказал заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Александр Хохлов.

В 2022 году на социальные выплаты жителям Коми из регионального и федерального бюджетов направлено порядка 14 миллиардов рублей. При этом общая сумма выплат увеличивается с каждым годом.

Как отметил Александр Хохлов, бюджет республиканской госпрограммы «Социальная защита населения» на следующий год также планируется с увеличением. Это связано не только с индексацией выплат, но и введением по поручению Главы Коми Владимира Уйба новых мер социальной поддержки жителей республики.

«Так, все ветераны боевых действий получили единовременную ежегодную выплату по 3 тысячи рублей к празднику, Дню ветеранов боевых действий. Также в 2022 году впервые введена такая мера поддержки как оплата жителям из труднодоступных поселений проезда к местам их диспансерного наблюдения. Эта мера, как и все остальные социальные гарантии, в полном объеме будут сохранены на 2023 год. И поскольку федеральный бюджет участвует в софинансировании наших обязательств, суммы с каждым годом не только не сокращаются, они возрастают», – отметил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты.

Комиинформ