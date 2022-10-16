Владимир Уйба встретился в Санкт-Петербурге с жителями Коми, призванными по мобилизации

Бойцы из республики проходят курс подготовки в местах боевого слаживания. Глава Республики Коми передал землякам комплекты обмундирования, сформированные Правительством региона.

«Дорогие земляки! Совсем скоро вы присоединитесь к тем, кто уже с оружием в руках защищает мир от неонацистов, — обратился к бойцам Владимир Уйба. – Вы идёте исполнять святой долг – служить своей Отчизне. Уверен в вашем мужестве, в силе вашего духа. Вы – настоящие герои, настоящие мужчины, патриоты своей страны. Как я и обещал, мы привезли вам экипировку, снаряжение. Это небольшая часть из того, чем мы можем вам помочь, чем вас поддержать. Знайте, что мы обязательно поддержим ваши семьи. Сражайтесь грамотно, выполняйте приказы командиров. Берегите себя. И, самое главное, возвращайтесь домой живыми и здоровыми, с Победой! С Богом!»

Под руководством опытных инструкторов жители Республики Коми проходят теоретические и практические занятия. Владимир Уйба проверил, как организована их боевая и тактическая подготовка, оценил бытовые условия и ответил на вопросы бойцов.