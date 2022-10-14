Енсянь талантыс чукйӧн

Сентябрь 27 лунӧ Кулӧмдін районса культура керкаын кыпыда чолӧмалісны тшупӧда пасӧн – 70 арӧс тырӧмӧн – Россияса гижысь котырӧ пырысь, «Миян Кулӧмдiн» газетса вӧвлӧм шӧр редактор, ставлы тӧдса да зэв пыдди пуктана гижысь Иван Иванович Ногиевӧс (Парма Ваньӧс).

1952 вося сентябрь 18 лунӧ Кулӧмдiн районса неыджыд Парма грезд чужтіс да сетiс коми йӧзлы ыджыд енбиа мортӧс, кодлы Енмыс талантсӧ козьналӧма чукйӧн.

Иван Иванович помаліс Егорьевскса авиационнӧй училище, а сэсся куим во уджаліс Печораын вертолётъяс бердын техник-механикӧн. Но сьӧлӧмыс эз бурмы да, водзӧ на содтіс тӧдӧмлунсӧ. Сыктывкарса университетын физика-математика факультет помалӧм бӧрын велӧдiс Кулӧмдiнса шӧр школаын.

Кулӧмдінса РОВД-ын уджалiгӧн сюртчис гижан уджӧ. Сылӧн медводдза висьтыс петавліс «Ленин туйӧд» газетын 1993 воын. Иван Иванович гижӧ да йӧзӧдчӧ матӧ комын во нин, и сійӧс бура тӧдӧны оз сӧмын Эжва йылын, но и республика пасьталаын. Висьтъясыс петавлісны «Би кинь», «Чушканзі» да «Войвыв кодзув» журналъясын. Талун кежлӧ Иван Ивановичлӧн петiс куим небӧг. Сійӧ унаысь вермывліс «Эзысь борд» республикаса литература конкурсын.

Иван Иванович Ногиев ыджыд тӧжда сиктса олысьяс вӧсна. «Миян Кулӧмдін» газетын редакторалігӧн кутiс топыд йитӧд велӧдысьяскӧд, чужан му туялысьяскӧд, зiлис накӧд ӧтув корсьны сикт да йӧз йылысь колана юӧр, петкӧдлыны вежсьӧмъяссӧ, тӧжд-могъяс да выльторъяс. Тайӧ удж йывсьыс аддзысьлӧм дырйи казьтыліс Валентина Петровна Нестеренко уджъёртыс.

Иван Иванович топыда ёртасьӧ и Кулӧмдiнысь овмӧдчӧминкостса библиотекакӧд. Зэв ёна отсасьӧ «Живая классика» быдвося конкурс нуӧдігӧн, библиотекаръяскӧд ӧтув донъялӧ енбиа челядьлысь петкӧдчӧмсӧ. Гижысь нимкодьпырысь козьналӧ ассьыс книгаяс, тшӧкыда волӧ лыддьы-

сьысьяскӧд аддзысьлӧмъяс вылӧ. 2018 воын библиотека пырӧдчис Матиас Кастрен нима котырлӧн конкурсӧ да шедӧдӧм сьӧм вылӧ лэдзис сборник, кытчӧ пырис и Иван Ивановичлӧн «Евлог да сылӧн ёртъяс» книгаыс.

Сiйӧ жӧ воас библиотекаын зільысьяс да гижысь пуктiсны сылӧн «Выль паспорт» висьт кузя неыджыд спектакль. Сійӧс лоис петкӧдлӧма синтӧмъяслы Луи Брайль нима Коми Республикаса торъя библиотекаысь уджъёртъяс водзын.

Иван Ногиевлысь гижӧдъяссӧ радейтысьяс эз ставныс вермыны волыны аддзысьлӧм вылас, но мӧдӧдісны видеогижӧд. Тшупӧда пасӧн Иван Ивановичӧс пӧся чолӧмаліс Ручса шӧр школаын коми кыв да литература велӧдысь Диана Алексеевна Гребенюк, серамбана видеоюалӧмъяс сетісны Пожӧгса лыддьысьысьяс.

Зэв мича, сьӧлӧма, шань кывъяс сиисны гижысьлы ёртъясыс, ӧти классын вӧвлӧм велӧдчысьясыс, лыддьысьысьяс. Ставӧн сиисны дона ёртлы зумыд дзоньвидзалун, семьяын тыр-бур олӧм, кузь нэм да бур шуд. Водзӧ вылӧ на выль мӧвпъяс, сюжетъяс да енбиа гижӧдъясӧн гажӧдны лыддьысьысьясӧс.

Аддзысьлӧмсӧ сигӧртігӧн Кулӧмдiн библиотекаса веськӧдлысь Галина Егоровна Пашнина пӧся аттьӧаліс Иван Ивановичӧс ёртасьӧмысь.

Кыпыд рыт вылӧ локтысьясӧс гажӧдісны Виктор Уляшев, районса культура керкаысь да челядьлысь енби сӧвмӧдан керкаысь сьылан котыръяс, Иван Иванович Ногиевлӧн ёртъясыс. <>

Лидия ЛИПИНА.

Снимокъясыс Кулӧмдiн овмӧдчӧминкостса библиотекаысь.