В Коми 446 одиноких неработающих родителей детей с инвалидностью получили ежемесячную выплату

Это республиканская мера поддержки, ее размер — 3000 рублей. Расходы республиканского бюджета на финансирование выплаты за первую половину 2022 года составили 8,6 млн рублей.

«Ежемесячная компенсационная выплата назначается одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам – это мужчины в возрасте до 60 лет и женщины до 55 лет, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Если в семье воспитываются несколько детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, то выплата предоставляется на каждого ребенка на период ухода за ним. В этом году такой мерой соцподдержки в республике воспользовались 446 неработающих родителей и опекунов, которые ухаживают за «особенными» детьми», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

По вопросу назначения ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в любой МФЦ на территории республики.