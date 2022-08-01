Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

В Коми 446 одиноких неработающих родителей детей с инвалидностью получили ежемесячную выплату

йöзöдöма

Это республиканская мера поддержки, ее размер — 3000 рублей. Расходы республиканского бюджета на финансирование выплаты за первую половину 2022 года составили 8,6 млн рублей.

«Ежемесячная компенсационная выплата назначается одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам – это мужчины в возрасте до 60 лет и женщины до 55 лет, которые ухаживают за несовершеннолетним ребенком с инвалидностью. Если в семье воспитываются несколько детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, то выплата предоставляется на каждого ребенка на период ухода за ним. В этом году такой мерой соцподдержки в республике воспользовались 446 неработающих родителей и опекунов, которые ухаживают за «особенными» детьми», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

По вопросу назначения ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, которые осуществляют уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в любой МФЦ на территории республики.

В Коми 446 одиноких неработающих родителей детей с инвалидностью получили ежемесячную выплату

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

Пролистать наверх