В 2022 году граждане и работодатели Коми получат поддержку в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда

Более 2,5 тысячи безработных и находящихся под риском увольнения граждан получат поддержку при прохождении профессионального обучения и организации временных и общественных работ.

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коми приняты меры, направленные на снижение напряженности труда, которая может возникнуть в условиях введения санкций против России. В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми пояснили, что цель принятых мер — обеспечение финансовых затрат работодателей при организации общественных работ для безработных и ищущих работу граждан, временного трудоустройства для работников, находящихся под риском увольнения, а также на направление работников промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, на профессиональное обучение.

«Сейчас мы ведем работу по заключению соглашений с Рострудом о предоставлении межбюджетных трансфертов в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. В 2022 году на реализацию таких мероприятий с учетом средств республиканского бюджета будет выделено 194 миллиона рублей», – сообщили в Минтрудсоц Коми.

Как рассказали в ведомстве, работодатели, обратившиеся за финансовым обеспечением затрат, смогут получить субсидии в среднем 70,5 тыс. рублей за 3 месяца при трудоустройстве одного человека и до 59,5 тыс. рублей на профессиональное обучение одного работника, находящегося под риском увольнения. Воспользоваться поддержкой смогут юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, которые ведут свою деятельность на территории Коми.