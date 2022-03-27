«Коллективный Запад» целенаправленно рушил величие нашего государства — Виталий Матехин

Председатель правления Коми региональной общественной организации ветеранов пограничных войск Виталий Матехин поддержал решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине и признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы обладаем богатствами, которые и не снились другим странам. При этом десятилетиями так называемый «коллективный Запад» целенаправленно рушил мощь и величие нашего государства. Это происходило на глазах наших родителей, мы видели и ощущали это сами. Но всему есть предел, пришло время дать отпор. Иначе последовал бы неминуемый удар по нам. Я горжусь своей страной, горжусь своей армией, горжусь президентом Владимиром Путиным. На мировом уровне мы богатая и сильнейшая страна, которую уважают и с интересами которой, вне всякого сомнения, считаются», – отметил Виталий Матехин.

Председатель правления выразил слова поддержки военнослужащим российской армии.

«Сегодня наши ребята выполняют боевую задачу в действительно сложных условиях, когда за спинами мирных жителей Украины прячутся националистические отряды, которые не знают, что такое воинская честь и доблесть. Это настоящие трусы и предатели своих сограждан. Зато наши бойцы выводят из-под обстрелов мирных граждан, оказывают им помощь и поддержку», – заключил Виталий Матехин.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

Комиинформ