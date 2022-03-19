Владимир Уйба призвал надзорные органы и профильные министерства Республики Коми жёстко контролировать ситуацию по ценообразованию

О мерах поддержки бизнеса и граждан, а также о действиях Правительства в условиях давления санкций шла речь на очередном заседании Регионального штаба по обеспечению устойчивости функционирования экономики.



«На фоне сегодняшней ситуации Правительство Российской Федерации будет увеличивать социальные выплаты, поднимать зарплаты бюджетникам. Прошу органы исполнительной власти взять под контроль случаи, где человек оказывается вне правового поля и не может получить поддержки. Их необходимо прорабатывать адресно. Особо подчеркну: у нас в стране достаточно сил и средств, чтобы не допустить экономический коллапс. Об этом заявил Президент России Владимир Владимирович Путин на совещании с главами регионов», — сказал Владимир Уйба.

Глава республики напомнил, что на федеральном уровне уже одобрены и реализуются отдельные меры поддержки. Они затрагивают вопросы контрольно-надзорной деятельности, экспорта в недружественные страны, разрешительной деятельности, кредитования населения и субъектов предпринимательской деятельности.

15 марта Правительство России представило очередной пакет антикризисных мер по поддержке экономики и социальной сферы в условиях санкций. Перечень мер достаточно широк, они касаются льготного кредитования системообразующих предприятий в сфере промышленности, торговли и агропромышленного комплекса, упрощения налогового контроля, возобновления механизма СПИК 1.0, поддержки авиационных перевозчиков и иные меры.

По поручению Президента России регионы принимают меры по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. В том числе предоставляется адресная поддержка различным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сохраняется доступность социальных услуг, поддерживаются социально ориентированные НКО, осуществляющие деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Глава республики поручил профильным министерствам представить предложения по дополнительным мерам социальной поддержки с учётом возможностей республиканского бюджета.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр экономического развития Республики Коми Эльмира Ахмеева рассказала о региональном Плане поддержки и подчеркнула, что это гибкий документ, который в дальнейшем будет наполняться новыми мероприятиями, исходя из потребностей субъектов экономики и населения Республики Коми, а также с учётом анализа социально-экономической ситуации и необходимых мер реагирования на новые вызовы.

В ключевые позиции Плана входят следующие меры:

— докапитализация Регионального Фонда развития промышленности (в республике уже появились потенциальные проекты для финансирования);

— возобновление субсидирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на возмещение затрат по модернизации и расширению производства пеллет и топливных брикетов. Готовится к реализации программа по переходу всех котельных республики на топливные брикеты и пеллеты;

— докапитализация Лизинговой компании Республики Коми, в результате чего будет обеспечено снижение процентных ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства;

— продление на 2023 год льготы по упрощенной системе налогообложения;

— сохранение льготного размера вознаграждения за предоставление поручительства Гарантийного фонда Республики Коми. Это 0,5 % годовых при сроке финансирования до 3 лет;

— снижение процентных ставок по программам микрокредитования, включая их фиксацию в размере от 0,1 % до 9,5 % годовых, реструктуризацию действующих займов, снижение размера платежей, прекращение начисления неустойки, а также пересмотр действующих программ микрокредитования.

Кроме того, в Плане предусмотрены новые мероприятия:

— по поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба, в 2022 году выделены дополнительные средства на организацию работ по отводу и таксации лесосек для проведения аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с целью организации использования лесов предприятиями малого и среднего бизнеса;

— создан центр импортозамещения Республики Коми в целях замещения импортируемых в республику товаров аналогичными товарами отечественного производства и из дружественных стран. Номенклатура составляет более 400 позиций. Перечень будет направлен в Минпромторг России для дальнейшей работы по замещению критически важных товаров;

— создан региональный логистический центр в Республике Коми для решения проблемных вопросов предприятий по поставке готовой продукции, ввоза сырья и материалов. В состав логистического центра вошли представители крупных производственных предприятий Республики Коми и ОАО «РЖД»;

— проводится работа по расширению перечня системообразующих предприятий региона. Вопрос по дополнению российского перечня системообразующих организаций предприятиями Республики Коми находится на рассмотрении в Минпромторге России;

— развитие сельского хозяйства и поддержка занятости населения. Работодателям компенсируют затраты на частичную оплату труда при организации общественных работ, на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Также в Плане имеются системные мероприятия, в том числе по мониторингу ценовой ситуации, запасов, напряженности на рынке труда и деятельности предприятий.

«Прошу правоохранительные органы и министерства уделить пристальное внимание ценообразованию и незамедлительно реагировать на необоснованное завышение цен и создание искусственного дефицита, оперативно и жёстко это пресекать. Особенно в сфере продовольствия и медикаментов. Сейчас от нас с вами зависит, насколько быстро будет стабилизирована ситуация в регионе», — подчеркнул Владимир Уйба.

Руководители коммерческих банков отметили, что ажиотажный спрос на обналичивание средств закончился. Граждане и юридические лица снова возвращают деньги на счета, тем более, что ставки по депозитам выросли до 15-17 процентов для юридических лиц и до 20 процентов – для физических. Также банкиры заверили, что ставки по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам останутся неизменными. Продолжается выдача ипотеки по льготным ставкам.

Несмотря на то, что в Республике Коми уже действует программа реструктуризации задолженностей, заявок на «кредитные каникулы» не так много. Зато активно подаются заявки на участие в программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Бизнес может получить оборотные кредиты сроком до 1 года и инвестиционные кредиты сроком до 3 лет. Малым предприятиям предоставят льготные кредиты по ставке не выше 15 процентов годовых, а средним – не выше 13,5 процентов.