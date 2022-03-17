Аграриям Коми предоставят аванс на проведение посевной кампании.

В рамках подготовки к старту посевной кампании Минсельхоз Коми по поручению главы республики Владимира Уйба предусмотрел новые меры поддержки для аграриев.

В этом году посевные работы в хозяйствах всех категорий в республике запланированы на площади порядка 11 тысяч Га. Пока площади посева остаются на уровне прошлого года. Но региональный Минсельхоз намерен увеличить посевные площади под картофель и овощи открытого грунта.

В целях стимулирования роста площади посадок картофеля и овощей, как дополнительных видов деятельности и источников дохода, Минсельхоз Коми ввел субсидии на финансовое обеспечение затрат (авансирование) на проведение в текущем году комплекса агротехнологических работ на посевной площади, занятой картофелем и овощными культурами открытого грунта, по ставке 120 тысяч рублей на 1 гектар посевной площади, приращенной по отношению к предыдущему году не менее чем на 20%, но не более 90% затрат.

Введены субсидии на возмещение 90% затрат по транспортировке органических удобрений (на основе птичьего помета и свиного навоза).

Кроме того, общий объём господдержки на приобретение семян увеличен в 2 раза и составит порядка 29 млн рублей. Аграрии приобрели уже более 360 тонн семян. Закуп семян идёт в штатном режиме, никаких сбоев в поставках нет.