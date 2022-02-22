В Коми набирают волонтеров для помощи жителям ДНР и ЛНР

В Республике Коми в рамках проекта Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» организована помощь жителям ДНР и ЛНР, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывших в Россию в экстренном массовом порядке.

Формируются волонтерские штабы и центры сбора гуманитарной помощи.

22 февраля Ресурсный центр добровольчества региона объявил набор волонтеров, которые готовы помочь в случае необходимости. Добровольцы будут оказывать помощь в пунктах временного размещения жителей ДНР и ЛНР на территории Республики Коми, в распределении гуманитарной помощи, помогать в качестве педагогов и аниматоров для детей. Нужны будут автоволонтеры, а также люди для работы в штабе.

«Вам, скорее всего, уже известно, что из Донецкой и Луганской народных республик в Россию приезжают тысячи людей: пожилые, семьи с детьми, сироты. Границу с Ростовской областью пересекли уже более 50 тысяч человек, большинство из которых граждане России. Многих направляют и в другие регионы, заявившие о своей готовности их принять. Приглашаем и тебя стать добровольцем. Если тебе есть 18 лет и у тебя есть QR-код, ждём тебя на следующие вакансии: волонтер регистрации, помощник по хозяйству, аниматор, автоволонтер, психолог, волонтер медицинской службы», — говорится в паблике Ресурсного центра.

Регистрация волонтеров в Республике Коми проходит по ссылке https://dobro.ru/event/10139675.

Если у вас есть вопросы, можно их задать в сообществе Ресурсного центра https://vk.com/dobro11rk