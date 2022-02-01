С 8 февраля по 8 марта 2022 в России пройдет акция #МояХартия в поддержку Хартии «Цифровая этика детства», создание которой было приурочено к Всемирному дню безопасного Интернета.

Цель акции — повысить уровень знаний о мерах по защите детей в цифровой среде в России.

Хартия «Цифровая этика детства» была разработана ведущими IT и медиакомпаниями, такими как Лаборатория Касперского, МегаФон, МТС, VK, Яндекс. Альянс лидеров медиарынка призван наладить диалог с детьми и подростками, чтобы глубже понять их потребности в цифровом мире и интересы в получении информации. Это поможет эффективнее реагировать на новые вызовы, совместно разработать понятные правила поведения и морально-нравственные ориентиры в цифровой среде.

Ведущие ИТ-компании – участницы альянса также намерены с помощью конкурсных и обучающих проектов поддержать талантливых школьников, связывающих свое будущее с ИТ-сферой и разработкой новых креативных и технических решений в цифровой среде.

Более подробно с принципами Хартии и тем, как присоединиться к акции #МояХартия, можно ознакомиться на сайте https://internetforkids.ru/charter/.

Стартует акция в поддержку Хартии «Цифровая этика детства»