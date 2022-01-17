Законопроект о QR-кодах будет снят с рассмотрения

Правительство РФ и партия «Единая Россия» предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки.

«Этот вопрос обсудим в понедельник на совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение. Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это», — написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что изначально документ готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, однако в последнее время возникли «новые вызовы».

Голикова добавила, что кабмин подготовил ряд поправок к законопроекту. В частности, и после 1 февраля 2022 года предлагается сохранить возможность получать ковид-сертификат на основе отрицательного результата ПЦР-теста. Также предполагается, что Минздрав получит полномочия определять сроки действия медотвода от вакцинации против ковида для сертификата. А военным и приравненным к ним лицам будут выдавать документ об иммунном статусе к коронавирусной инфекции с соблюдением требования о защите их данных, сообщает ТАСС.