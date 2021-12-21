На Большой пресс-конференции Владимира Путина Коми представят три СМИ

Вопрос внедрения QR-кодов, меры борьбы с ковидом, а также экономическая поддержка россиян, наиболее пострадавших из-за пандемии – темы, которые с наибольшей степенью вероятности лягут в основу Большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря в 12.00 по МСК.

Десятки телеканалов покажут событие в прямом эфире. Год назад из-за непростой эпидемобстановки количество аккредитованных журналистов было сокращено в два раза, однако на самые важные вопросы президент РФ ответил. Как правило, они затрагивали не только внутреннюю, но и внешнюю политику.

В этом году впервые с начала пандемии пресс-конференция президента пройдёт в очном формате. По рекомендации Роспотребнадзора количество участников будет ограничено, а пространство увеличено. В связи с этим в качестве площадки проведения выбран не традиционный Центр международный торговли, а Манеж.

В этом году на большую пресс-конференцию будет допущено около 500 журналистов. Ожидается, что Коми на ней представят три СМИ – «Комиинформ», «БНК» и «Панорама столицы». Сейчас они проходят процедуру аккредитации. Чтобы получить допуск, участникам предстоит три раза пройти ПЦР-тест.