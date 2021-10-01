В Министерстве экономического развития и промышленности Коми с предпринимателями обсудили меры поддержки бизнеса

Сегодня в Министерстве экономического развития и промышленности региона прошла встреча заместителя Председателя Правительства Республики Коми — министра экономического развития и промышленности Коми Эльмиры Ахмеевой с предпринимателями региона. Участники встречи обсудили работу и меры поддержки бизнеса в период антиковидных ограничений.

В первую очередь бизнес интересовали меры поддержки, которые будут организованы для предпринимателей в связи с введением в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

«Как мы уже информировали население, это будут федеральные гранты для МСП и СОНКО из числа наиболее пострадавших отраслей. Сумма гранта будет рассчитываться, исходя из одного МРОТ на каждого занятого и позволит, в том числе, обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», — рассказала о мерах поддержки заместитель Председателя Правительства Коми — министр экономического развития и промышленности региона Эльмира Ахмеева.

Руководство министерства экономического развития и промышленности региона выслушало предложения и пожелания предпринимателей по режиму работы и дополнительным мерам поддержки бизнеса.

«Мы понимаем, что введение новых ограничений направлено, с одной стороны, на разрыв цепочки распространения коронавирусной инфекции, с другой стороны, ведет к потере выручки у бизнеса. В связи с этим мы готовы идти на диалог и совместно обсуждать те проблемы, с которыми приходиться сталкиваться бизнесу в этот непростой период. Все предложения регионального бизнес-сообщества мы внесем в протокол и рассмотрим их на ближайшем заседании регионального оперштаба по распространению коронавирусной инфекции», — отметила Эльмира Ахмеева.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Республике Коми во исполнение поручений Президента России и на основании решений республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса объявлены нерабочие дни.

В связи с этим предприниматели, попавшие под ограничения, смогут получить единовременную выплату в виде гранта. На эти цели Правительством России выделено 38,5 млрд рублей. Сумма гранта будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на каждого занятого и позволит, в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам.

Заявки на гранты бизнес сможет подать дистанционно в течение 1,5 месяцев, уже начиная с 1 ноября этого года. Их будет принимать и обрабатывать ФНС. Выплаты начнутся уже с 15 ноября.