Открыт отбор инвестиционных проектов для организации господдержки

С 01 сентября 2021 года Организационным комитетом общероссийского Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» в субъектах РФ открыт отбор инвестиционных проектов для организации финансовой и нефинансовой, федеральной и региональной государственной поддержки их инициаторов.

Предприниматели смогут представить свои бизнес-проекты для получения кредитования с господдержкой или госучастием на специальных условиях, сократить сроки подготовки инвестиционных проектов к реализации и свои трудозатраты.

Для участников Конкурса предоставляется кредитные программы на базе проектного финансирования на следующих условиях:

— сумма кредитования – от 3 млн. руб.

— Процентная ставка — ЦБ РФ +1-3% (с последующим субсидированием в рамках существующих программ Правительства РФ и субъекта РФ);

— срок окупаемости проекта – до 15 лет;

— отрасли – все, кроме подакцизных видов;

— доля собственного участия предпринимателя – не менее 10 % в зависимости от отрасли;

— цель проекта – новое строительство, модернизация, реконструкция, перепрофилирование, расширение производства, исполнение контрактов, оборотные средства.

Прием заявок в рамках осеннего отбора закончится 30 октября 2021 года

Подробная информация на официальном сайте Конкурса – www.infra—konkurs.ru .