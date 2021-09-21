Открыт отбор инвестиционных проектов для организации господдержки

С 01 сентября 2021 года Организационным комитетом общероссийского Конкурса «Регионы-устойчивое развитие» в субъектах РФ открыт отбор инвестиционных проектов для организации финансовой и нефинансовой, федеральной и региональной государственной поддержки их инициаторов.
Предприниматели смогут представить свои бизнес-проекты для получения кредитования с господдержкой или госучастием на специальных условиях, сократить сроки подготовки инвестиционных проектов к реализации и свои трудозатраты.
Для участников Конкурса предоставляется кредитные программы на базе проектного финансирования на следующих условиях:
— сумма кредитования – от 3 млн. руб.
— Процентная ставка — ЦБ РФ +1-3% (с последующим субсидированием в рамках существующих программ Правительства РФ и субъекта РФ);
— срок окупаемости проекта – до 15 лет;
— отрасли – все, кроме подакцизных видов;
— доля собственного участия предпринимателя – не менее 10 % в зависимости от отрасли;
— цель проекта – новое строительство, модернизация, реконструкция, перепрофилирование, расширение производства, исполнение контрактов, оборотные средства.
Прием заявок в рамках осеннего отбора закончится 30 октября 2021 года
Подробная информация на официальном сайте Конкурса – www.infra—konkurs.ru .