ППК «Российский экологический оператор» (далее — ППК «РЭО») запустил информационно-просветительскую кампанию, посвященную популяризации осознанного потребления и раздельного сбора твердых коммунальных отходов (далее -ТКО). В рамках указанной кампании к новому учебному году был разработан всероссийский образовательный онлайн-проект «Зеленая школа».

«Зеленая школа» направлена на формирование у детей и подростков базовых знаний по основным вопросам сферы обращения с отходами. В формате видеоуроков, заданий и тестов в доступной и понятной школьникам манере рассказывается о системе сбора, сортировке и переработке отходов, обращении с опасными отходами, о наилучших мировых практиках в сфере обращения с ТКО и экологической ответственности человека.

Проект будет способствовать воспитанию в детях и взрослых ответственного отношения к окружающей среде и формированию в обществе новой культуры обращения с отходами.

Видеоуроки проекта «Зеленая школа» находятся в свободном доступе и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://school.reo.ru/