Мир пасьтала нималӧ

Мекӧд аддзысьлыны-сёрнитны волісны Бызӧвӧйса водзмӧстчысь аньяс: грездса старӧста Ольга Хохлач, клубӧн вӧвлӧм веськӧдлысь Евдокия Филиппова, чужан му туялысь Ирина Синцова, вурсьысь Людмила Головина да нэмсӧ тані олысь Люция Каликова.

Гажтӧм серпас

Налӧн висьтасьӧмысь Бызӧвӧй воссис дзик мӧдладорсянь – мир пасьтала нималана грездын серпасыс Россияса мукӧд сикт-грездын моз жӧ омӧль-гажтӧм.

–Томулов пышйисны карӧ, тані уджыс абу да. И миян Бызӧвӧйным лои пенсионер грездӧн, – висьталіс Ольга Хохлач. – Пасйысьӧмаӧсь эськӧ унаӧн, збыльвылас олысьыс 100 мортӧдз. Гожӧмнас, дерт, грездным ловзьылӧ – воӧны дача вӧдитысьяс, внукъяс. Но ӧтуввез абу, сотӧвӧй йитӧд зэв омӧль. Олӧмыс вӧвлӧм школа стрӧйбаын восьтӧм социо-культурнӧй шӧрин гӧгӧр и бергалӧ. Тані жӧ меститчӧны клуб да ФАП.

–Кыдзи-мый оланныд?

–Ас йӧр-овмӧсаным ноксям, град-му вӧдитам, чери кыям, тшак-вотӧс заптам, – юксис Ольга Петровна. – Клубӧн веськӧдлысь мастер киа Александра Рогачевалӧн велӧдӧмӧн серпасасям, сёйысь да нянь-шомысь вӧчасям, декупажын сямнымӧс видлам.

Сёй чача-вӧчӧмторйыс, крючокӧн кыӧмыс, кабалаысь мича дзоридзыс клубын быдлаын. А серпас-фотоясыс мичмӧдӧны социокультурнӧй шӧринлысь фойесӧ.

А Ирина Синцовалӧн ышӧдӧмӧн грездса олысьяс окотапырысь туялӧны Бызӧвӧйлысь историясӧ.

–Чужан грездлӧн историяас пырӧдчи ордпу туявны босьтчӧмӧн. Рӧднымлӧн олан туйыс ӧд топыда йитчӧма Бызӧвӧйлӧн историякӧд, – пасйис Ирина Дмитриевна.

Ань медводз босьтчӧма стӧчмӧдны грездса фронтӧвикъяслысь ним-овсӧ.

–Та дырйи вӧдитчи Коми Республикаса Паметь книгаясӧн, чукӧрті фронтӧвикъяслӧн челядь-внукъясыслысь юӧръяс, – висьталіс краевед.

Сылӧн водзмӧстчӧм-зільӧмӧн Айму вӧсна Ыджыд тышын Вермӧмсянь 75 во тыригкежлӧ Орёл обласьтса Сомово сиктын лои восьтӧма 397-ӧд стрелкӧвӧй дивизияысь 26-ӧд торъя истребительно-противотанкӧвӧй дивизионса боечьяс Василий Ефимович Каневлы (чужлӧма Бызӧвӧйын) да Василий Григорьевич Аржаныхлы казьтылан пӧв.

Удж серти и дон

А водзӧ туясьӧмӧн Ирина Дмитриевна тӧдмалӧма шензьӧданаторъяс.

–1946 воӧ странаса кар-сиктын олысьяслы тылын сьӧлӧмсяньыс зільӧмсьыс вичмӧдісны уна сикас награда. Ичӧтик Бызӧвӧйын орденсӧ сетісны 12 мортлы, на лыдын тшӧтш и школаын велӧдчысьяс Гервасий Каневлы да Галина Шомысовалы, – тӧдчӧдіс Ирина Синцова. – Ӧткодялӧй: гырысь кар-сиктъясын татшӧм наградаыс вичмыліс сӧмын 18 гӧгӧр мортлы.

–Ирина Дмитриевна, мый нӧш-та чуймӧданаыс грездса историяын?

–Историяыс миян зэв озыр. 2023 воын Бызӧвӧйлы тырас 125 во! Подувсӧ сылы пуктӧмаӧсь изьватас: Мокчойысь, Щельяюрысь, Сизябысь, Пильёгорысь петлӧм войтыр, – юӧртіс Ирина Синцова. – Юсьӧм грездӧн Бызӧвӧй некор эз вӧвлы. Да и ёнасӧ нинӧмӧн эз нимавлы. Век вӧлі да и лоас ичӧтик грездӧн, кӧні олӧны-вылӧны шонді чеччӧмсянь пуксьытӧдзыс мырсьысь-уджалысь йӧз.

Тайӧ шуӧмсӧ Ирина Дмитриевна бура подулаліс:

–60 овмӧса Бызӧвӧйын эмӧсь йӧзӧс велӧдан, дзоньвидзалун видзан юкӧнъясын, погранслужбаын отличник нимӧн пасйӧмаяс. А Михаил Александрович Головин – Россияса почёта донор!

Бызӧвӧй нимавлӧма и видз-му овмӧсын водзмӧстчысь войтырӧн.

Тані заптывлӧмаӧсь кӧрым, вӧдитӧмаӧсь картупель, лысьтылӧмаӧсь уна йӧв, быдтылӧмаӧсь кукань.

«Бызӧвӧй» картаысь нёль животноводӧс пасйӧмаӧсь «Знак Почёта», Славалӧн III тшупӧда, «Трудӧвӧй Гӧрд Знамя» орденъясӧн, ӧкмыс мортлы вичмӧдӧма ВДНХ-лысь медаль.

Абу этша и коммунистическӧй уджвывса ударникыс, соцсоревнованиеын вермысьыс, пятилеткаса ударникыс, мукӧд ыджыд нимаыс.

Кызь кыкӧн – уджвывса ветеранъяс! Бызӧвӧйса пыдди пуктана олысьясӧн шуӧма вит мортӧс.

Вӧлӧма и грездсяньыс Коми АССР-са Верховнӧй Сӧветын асланыс депутат – «Бызӧвӧй» скӧт картаысь бригадир Лира Шахтарова.

Буретш сылӧн водзмӧстчӧм-зільӧмӧн Бызӧвӧйӧ нюжӧдӧмаӧсь туй, да ичӧт грездӧ кутӧмаӧсь волывлыны нималана гӧсьтъяс.

Космосысь гӧсьт

Татшӧмъяс пӧвстас вӧлӧма Сӧветскӧй Союзса Герой, лётчик-космонавт Василий Лазарев.

Грездын олысьяскӧд аддзысьлігӧн Василий Григорьевич висьталӧма космонавтика сӧвмӧм да космосӧ лэбзьылӧм йылысь. А йӧзыс юасьӧмаӧсь гӧсьтлысь космонавт да общественнӧй удж, Звёзднӧй карын олӧм йылысь.

Василий Лазарев волӧма и грездса скӧт картаӧ, кӧні бригадир Лира Шахтарова ас пайсьыс висьталӧма удж-нок йывсьыныс.

Часовня

Бызӧвӧйлӧн ӧнія кадся историяыс тшӧтш шензьӧдіс. Торйӧн кӧ, тӧдмалі, мый грездын кӧсйӧны кыпӧдны часовня.

–Ӧти эновтӧм гаражын весиг керъяссӧ та улӧ дасьтӧма, – висьталісны аньяс.

Часовнясӧ кыпӧдӧмын водзмӧстчӧ Анатолий Апанасенколӧн Ирина Шахова нылыс.

–Мӧвпыс чужис дзик виччысьтӧг, – юксис Ирина Анатольевна. – Семьяӧн буретш дасьтысим «Зарни киа мастер» районса конкурс кежлӧ, вӧчим горт овмӧслысь макет: керка, пывсян, качай, кӧр-кроликъяс да с.в. 4 арӧса нылӧй да 8 арӧса пиӧй тшӧтш ассьыныс йӧр вӧчисны, но сы сайын мыйлакӧ вӧлі ичӧтик часовня. «Кысь сійӧ босьтчис? Грезданым ӧд часовняыс абу?» юалӧм вылӧ ӧти вомысь шуисны: «Лоас!». А сёрӧнджык удж кузя ме тӧдмаси Печораысь отеч Богданкӧд, коді котыртіс Бызӧвӧйын службаяс. Кор сійӧс вуджӧдісны мӧд карӧ, локтіс отеч Климент (Лямин). Сійӧ и отсаліс ньӧбны да вайны грездӧ срубсӧ.

–Ирина Анатольевна, а кодлы сианныд часовнясӧ? – юалі янсӧдчигӧн.

–Семьяаным видзам великомученик вежа Пантелеймонлысь ӧбразсӧ, кодкӧд йитчӧма рӧдвужлӧн бурдӧмыс, – гӧгӧрвоӧдіс ань. – Менам пӧчӧй эскис Енлы, сылӧн вӧлі весиг Пантелеймонлы сиӧм торъя пельӧс. Но водзыннас ӧбразыс вӧлӧма чойыс ордын, кодлӧн верӧсыс, мӧдарӧ, быд ногыс увтыртӧма эскӧмсӧ, жуглӧма ӧбразъяссӧ, ӧлӧдлӧма юрбитӧмсьыс. Сійӧ воча сӧмын шулывлӧма, тэ пӧ эн юрбит, ме ставныс пыдди кевмыся.

Ӧтчыд мужичӧй ытшкигӧн веськалӧма косанас йӧрвуждінас (пах), да сизим тӧлысь дояиныс абу бурдӧма. Тыдалӧ, пӧгибӧ воӧма мортыд да ӧбраз дорӧ матыстчӧма: «Збыльысь кӧ тэ бурдӧдны кужан, отсав меным! Бурдӧдан кӧ, вӧча рама, да нӧшта и стеклӧ улӧ сюя». А сійӧ кадас стеклӧсӧ сьӧкыд вӧлӧм корсьны. Кык вежон мысти дояиныс бурдӧма да, мужичӧй збыльмӧдӧма кӧсйысьӧмсӧ и сэксянь вежавидзӧма ӧбразъяс водзын.

Бурдӧдысь Пантелеймонлысь ӧбразсӧ ӧнӧдз видзӧны Анатолий Апанасенколӧн гортас ен ув пельӧсын.

Грездын великомученик нима часовня кыпӧдны мӧвпсӧ йӧзыс ош-кӧмаӧсь. А Бызӧвӧйӧ воддза волігъясӧн весиг индісны сійӧс кы-пӧдӧм улӧ урчитӧм инсӧ – шойнакӧд орччӧн.

Тыш вылӧ ветлысьяс йылысь

Бызӧвӧйсалы нӧшта ӧти тӧдчанатор – Ирина Синцова дасьтӧ йӧзӧдігкежлӧ Комиысь Первой мирӧвӧй война вылӧ ветлысьяслы сиӧм сборник.

Республикаысь тайӧ тыш вылас ветлысь-водзсасьысьяс йылысь юӧръяссӧ Ирина Дмитриевна чукӧртӧ быдсикас ӧшмӧсысь нёль во нин. Артмӧма 1.000 лист бока небӧг нин. Ставыс 7 лыддьӧг. Бӧръяас тшӧтш пыртӧма снимокъяс, гӧгӧрвоӧдӧмъяс да содтӧд юӧръяс.

Чужан му туялысь пасйӧ, мый уджас эм уна сьӧкыдлун-дзуг.

–Сідз, Зӧвсьӧртысь Иван Степанович Мингалёв кузя сюрис вит документ. Но стӧча оз позь шуны, мый сёрниыс мунӧ ӧти и сійӧ жӧ салдат йывсьыс, – юксис Ирина Дмитриевна. – Ыджыд семьяясын сэки вӧліны «ыджыд Иван», «ичӧт Иван». Ӧти сиктын овлісны ӧти воӧ чужлӧм ӧткодь ним-вич-ова тьӧзӧяс…

–Первой мирӧвӧй война вылӧ ветлысьяс лыдын бызӧвӧйсаяс эмӧсь жӧ?

–Кыдзи и ставнас Россия пасьтала, бызӧвӧйса тшӧтш вӧліны тайӧ тыш-косяс, – висьталіс Ирина Синцова. – Вӧрӧглы паныд водзсасьӧмаӧсь Зубцовскӧй 461-ӧд, Лидскӧй 172-ӧд, Мариупольскӧй 247-ӧд пехотнӧй полкъясын да Ломженскӧй 4-ӧд ӧружиетӧм дружинаын.

Сборник вылын уджыс помалан выйын: талун сійӧс верстайтӧны-редактируйтӧны.

–Коли сӧмын корсьны небӧгсӧ йӧзӧдӧм могысь сьӧмсӧ: 100 лыдӧн лэдзӧм могысь ковмас 200 сюрс шайт, – кывкӧрталіс чужан му туялысь.

Наталья Прокофьева.