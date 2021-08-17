Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по развитию газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2021 № 1152-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, который предусматривает поэтапное завершение газификации в 2024-2030 годы.

В целях внедрения социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения «Дорожной картой» предусмотрено принятие на уровне Российской Федерации соответствующих нормативно-правовых актов.

Внесены некоторые изменения в Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 №2000-р ООО «Газпром газификация» определен единым оператором газификации, который действует и на территории Республики Коми. Портал Единого оператора газификации — www.connectgas.ru (далее – Портал) запущен в эксплуатацию с 01.08.2021.

Распоряжением Правительства Республики Коми от 15.07.2021 №354-р создан Региональный штаб по газификации населенных пунктов Республики Коми (далее – Штаб) и утвержден его состав (прилагается). Председателем Штаба утвержден Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми И.Б. Булатов.

Информация по вопросам реализации программы газификации Республики Коми размещена на сайте газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (https://грп-сыктывкар.рф), а также на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (https://arch.rkomi.ru/deyatelnost/gazifikaciya).

Создана возможность подачи и рассмотрения заявок на газификацию объектов капитального строительства на территории Республики Коми на Портале и на сайте АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». В сентябре планируется обеспечить возможность подачи заявок на газификацию на портале государственных услуг. На Портале также планируется создать раздел для обращений граждан с жалобами и предложениями по вопросам газификации.