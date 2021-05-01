Срок приёма заявок на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк онлайн» продлён до 12:00 9 мая.

Сделать это можно, как сообщили организаторы, через мини-приложения «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk), а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru). Прием же заявок на сайте проекта завершен сегодня, 7 мая в 10:00.

К поданным в 2020 году более чем 2,5 миллиона анкет присоединилось почти 1,5 миллиона новых. Их авторы получат уведомления о прохождении своих героев в онлайн-строю.

В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях.

В 2021 году трансляция шествия пройдет 9 мая. Начало в 15:00. Организаторы информируют, что анкеты, которые будут загружены после 10:00 7 мая и одобрены модераторами, пройдут в строю «Бессмертного полка онлайн» 10-11 мая на сайте проекта и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Бессмертный полк онлайн

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