4566 заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн» направили жители Коми

В этом году народный онлайн-парад «Бессмертный полк онлайн» начнётся 9 мая в 15:00. Акция затронет все регионы России и ещё примерно 100 стран мира.

По данным организаторов, от нашей республики на сайте проекта: https://2021.polkrf.ru/ оставлено уже 4 566 заявок. Регистрация через VK оказалась у пользователей наиболее предпочтительной – 3 313.

Подать заявку можно через личный кабинет на официальном сайте проекта: https://2021.polkrf.ru/ Важно помнить, в этом году прием новых данных ограничен 7 мая. Это нужно, чтобы успеть сформировать все региональные потоки. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близким. Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается вносить какие-то исправления, могут повторить свою уже одобренную заявку в шествии.

Трансляция будет вестись на местных телеканалах и в соцсетях. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких.

Напомним, в 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса, доказав свою востребованность в обществе. В этом году организаторы особое значение придают вопросам кибербезопасности, а также модерированию получаемых заявок.