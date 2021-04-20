Организаторы раскрыли планы по проведению 9 мая акции «Бессмертный полк онлайн»

В 2021 году шествие «Бессмертный полк онлайн» будет разделено по регионам и пройдёт в один день – 9 мая. Такое решение приняли организаторы. Это позволит сделать так, чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу.

Как сообщает «Российская газета» (https://rg.ru/2021/04/19/startovala-podacha-zaiavok-na-uchastie-v-shestvii-bessmertnogo-polka-onlajn.html ), подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка онлайн» (https://2021.polkrf.ru/). Заявка считается принятой, когда модераторами будет показан портрет героя, указаны дата и время, когда будет показан в эфире портрет близкого человека. По желанию можно получить запись фрагмента онлайн-шествия с фотографией родственника — участника Великой Отечественной войны. Для удобства участников разрешено повторить заявку прошлого года.

Виртуальный онлайн-парад состоится 9 мая в 15.00 по местному времени во всех регионах России и примерно еще в ста странах. ​