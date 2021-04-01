Работы победителей конкурса рисунка к 8 марта вошли в детский журнал «Би кинь»

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю встретилась с учащейся Школы искусств Софией Кавериной, чья художественная работа украсила обложку мартовского номера республиканского журнала для детей «Би кинь» («Искорка»). Девушка стала одним из победителей городского конкурса рисунка к 8 марта, который был учреждён Советом Сыктывкара и проведён Школой искусств зимой этого года.



На встрече присутствовали директор Издательского дома Коми Инесса Орёл, директор Школы искусств Валентина Братусь, преподаватель учреждения Анна Симонова, мама девушки Юлия Каверина. Анна Дю поздравила молодую художницу с заслуженной победой и напомнила, что картина Софии ранее была выбрана Советом Сыктывкара для дизайна поздравительных открыток к Международному женскому дню.

На страницах свежего журнала «Би кинь» опубликованы работы ещё четырёх участников конкурса: Анастасии Соболевой, Александры Гончаровой, Полины Беннер и Дианы Данчевой.

— Когда мы задумывали провести конкурс рисунка к Международному женскому дню, мы ставили свои цели и задачи. И были очень рады, когда инициатива нашла продолжение на региональном уровне, — рассказала председатель Совета Сыктывкара Анна Дю. — Внимание Издательского дома Коми к нашему конкурсу и к творчеству детей дополнительно подчёркивает значимость подобных мероприятий и стимулирует юных художников. Для детей это важное событие – признание их труда компетентными членами конкурсной комиссии и профильными специалистами из других областей.

Руководитель Издательского дома Коми Инесса Орёл рассказала, что о конкурсе узнала случайно через социальные сети: — Всё так и было. Вечер, листаю Инстаграм и вижу пост члена жюри этого конкурса. Смотрю рисунки, вижу картину с бабушкой, влюбляюсь в неё до беспамятства и понимаю: надо срочно договариваться на обложку и в целом на сотрудничество. Это получилось легко и просто. Такое чувство, что так и должно было всё сложиться. Как мама, понимаю, насколько важное дело мы сделали все вместе. Думаю, что этот журнал будет долго храниться в семейном архиве Кавериных. Мама Софии подтвердила, что журнал станет достойным украшением копилки достижений дочери. Как оказалось, в прошлом году девушка стала победителем Всероссийского конкурса «Промыслы – достояние России». На картине София изобразила посуду и сувениры с вычегодской росписью. — Очень важно вовремя увидеть способности ребёнка и поддерживать его стремление развиваться, — обратилась к маме девушки Анна Дю. – От всей души желаю Софии новых побед в творчестве! *** Совет Сыктывкара и городская Школа искусств на протяжении нескольких лет проводят конкурсы детского рисунка, приуроченные к официальным праздникам. В 2017 году в Сыктывкаре стартовал конкурс «Новогодняя открытка», позже к нему подключились конкурсы в честь Дня Победы, Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Лучшие детские работы печатаются на поздравительных открытках, которые Совет Сыктывкара рассылает деловым партнёрам, организациям и жителям. География рассылки включает субъекты Северо-Западного, Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.