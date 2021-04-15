Кельчиюрса «Дуся-агрегат» да «Операция «Ы»

Изьва районса Кельчиюрын олысьяс ыззьӧдісны ӧтуввез. Сиктса клубын уджалысьяс водзмӧстчысь пенсионеръяскӧд снимайтӧны нималана кинояс вылӧ пародияяс да сьыланкывъяс вылӧ клипъяс.

Кыдзи висьталіс Кельчиюрса культура керкаӧн веськӧдлысь Елена Филиппова, став тайӧ ышмӧмыс заводитчӧма пандемия кадӧ. Кор кольӧм во пӧдлалісны культура учреждениеяс, а йӧзсӧ йӧртісны керкаӧ, став олӧмыс лои сӧмын ӧтуввезйын. Сиктса творческӧй котырсаӧс тадзтӧ гажтӧм босьтӧма. А водзмӧстчысь войтырлы окота вӧлӧм петкӧдчыны. И Елена Филиппова вӧзйӧма налы снимайтны шмонитанторъяс да йӧзӧдны ӧтуввезйын.

Медводдза видеолысь сюжетсӧ Елена Филиппова лӧсьӧдӧма ачыс. А сэсся мӧвпъяс кутӧмаӧсь вӧзйыны и сиктса артистъяс.

—Ог шу, мый тайӧ дзик выль мӧвпыштӧмтор. Та йылысь ме думайтлі нин, сӧмын эг босьтчылӧй уджас. И олӧмыс миянӧс ачыс чуйдіс. Снимайтім нин вит видео. Ме и режиссёр, и оператор, и монтажсӧ ачым вӧча. Медводз, дерт, дасьтам сюжетсӧ, сэсся реквизитъяс да заводитам снимайтны. Мукӧддырйи снимайтігас лоас серамбанатор, да сійӧс колям, — висьталӧ Елена Анатольевна.

Сиктса пенсионеръяслы сьӧлӧм вылас воӧ татшӧм уджыс. Висьталӧны, гажа пӧ аслыным и видзӧдысьяслы.

—Елена Анатольевна, бӧръя клипын, кӧні ӧтувтінныд «Операция «Ы» да Вячеслав Добрынинлысь «Бабушки-старушки» сьыланкыв, сиктса полицейскӧй примитӧ олӧма аньясӧс дружинникӧ. Найӧ патрулируйтӧны сикт, видзӧны склад. Пӧч унмовсьӧма склад ӧдзӧс дорын. Локтӧны шышъяс, но он на тай ну баб син улысь нинӧм, кӧть сійӧ и куньса. Баб шутёвтӧ. Пыр жӧ локтӧны мукӧд дружинникыс. Кутӧны грабитысьясӧс да нуӧны полицияӧ. А полицейскӧйсӧ нӧ коді ворсіс? Гашкӧ, и сиктса пӧрадок видзысьыд артисталӧ тіянкӧд?

—Оз, тайӧ миян культура керкаын уджалысь Николай Евгеньевич Филиппов. Быть ковмис сылы снимайтчыны, полицейскӧйыс эз кӧсйысь да. Но отсаліс жӧ, сетіс паськӧмсӧ, машинасӧ.

Елена Анатольевна висьталӧ, мый сценарий гижигӧн подуласьӧны збыль олӧмыс вылӧ. Сӧмын, дерт, мыйсюрӧ содталыштӧны, мед тешкодьджык лоӧ. Шуам, сиктса аньыд киысь быдторйыс артмӧ. Некрасов на коркӧ гижліс: рӧдтысь вӧв сувтӧдас, ыпъялысь керкаӧ пырас. Со и кельчиюрса олӧма аньяслӧн роликын сійӧ тыдовтчӧ. «Едем в соседнее село» сьыланкыв вылӧ шмонитана клипын пенсионеръяс ветлӧны скандинав беддьӧн. Но друг казялӧны юӧр: орчча сиктын дискотека! Медводз шыбитӧны бедьяссӧ, сэсся сувтӧдӧны вӧла доддяӧс, мырддьӧны транспортсӧ да мунӧны гажӧдчыны.

Нӧшта ӧти серамбана клип — «Дуся-агрегат» сьыланкыв серти. Тані нин сиктса аньыд штанга лэпталӧ, машина кыскӧ, кинас пес чурка поткӧдлӧ.

—Ми ог мудеритӧй, став сюжетсӧ дасьтам сиктсалы гӧгӧрвоанаӧс. Та вӧсна и видзӧдысьыс уна. Сералӧны, «лайкъяс» тэчӧны, — висьталӧ Елена Анатольевна.

—Сцена вылын «ловйӧн» петкӧдланныд жӧ серамбана сценкаяссӧ? Петкӧдланныд кӧ, то кыдзи донъя-ланныд «ловйӧн» да камера вылӧ ворсӧмсӧ?

—Дерт, петкӧдчам. Сюжетъясыс бара жӧ олӧмысь. Зэв бура артмӧны миниатюраяс, кодъяс коркӧ збыльысь миянкӧд вӧвліны. А сцена вылын ворсӧм да видео снимайтӧмыд, дерт, торъялӧны. Клипъястӧ снимайтны ёна дыр дасьтысьны оз и ков. Сэні миян пыр импровизация. Медводдза дубльсянь ставсӧ и снимайтам. Интереснӧйджыка на артмӧ. Быттьӧ збыльысь тадзи и лоӧма. А медым сцена вылын петкӧдчыны, колӧ дыр репетируйтны: кыдзи петны, мый шуны, чужӧмыд кутшӧм сэки, мый вӧчан…

—А ӧні кутшӧм клип либӧ пародия дасьтанныд?

—Мӧвпъяс эмӧсь, унатор на позьӧ снимайтны. Но ӧні ми дасьтысям Победа лун кежлӧ. Кӧсъям петкӧдлыны война кад йылысь сценка.

* * *

Колӧ пасйыны, став тайӧ аньыс ветлӧны сиктса самодеятельносьтӧ. Концертъясӧн петкӧдчӧны чужанінас, районса мукӧд сиктын, волӧны и республикаса гажъяс вылӧ.

Екатерина МАКАРОВА.

Изьва р.