«Би киньлы» — 35!

Видза олан, дона «Би кинь»! Комын вит во нин тэ, мусаöй, котралан- войлан, тапъялан-восьлалан коми каръястi да сикт-грездъястi.

Биа юрсиа зiль да шань зонкаöн сувтiн тэ коркö син водзаныс журнал тэчысьялы да сэтшöмöн и колин. Коми мулöн быд пельöсö нин тэ волiн, гажöдiн да нимöдiн быдöнöс. Коланаöн лоин и челядьлы, и верстьöлы, и олöма войтырлы. Челядь тэнö окотапырысь лыддьöны, велöдысьяс пыр мый кö выльтор тöдмалöны. Кывбуръяс, висьт-повесьтъяс, унатор йылысь юöръяс да серпасъяс тэ вӧзъян. Тöдмöдан, мый коми — уна лыда финн-йöгра котырлöн рöдвуж. Быдöнлöн аслыссикас, унаторйын и öтувтан сям. Журналын петавлöны рöдвуж финн-йöгра войтырлöн мойдъяса ичöтик небöгъяс. Вундав, йит да лыддьы. Тöдмаланныд, кыдзи комиöн шусьöны пемöс, лэбач, чери да гут-гагъяс, кутшöм аслыспöлöс коми мортлöн олöм-вылöм, сеян-юан да уна мукöдтор. Аддзан журналысь и комиöс нимöдысь войтыр йылысь, гижысьяс йылысь лист бокъяс.

Комын вит вонад унатор вежсис журналад. Ме медводдза лунсяньыс пыр вöлi тэкöд орччöн. Университет помалöм бöрын мыйтакö уджавлi радиоын, вöчлi «Войвывса пионеръяс» передача. Сэссявелӧд= школаын. И со, корисны выль журналö. Радпырысь и кыпалi, том на вöлi да. Медводдза шöр редакторнас вöлi Николай Фёдорович Белых, ставлы тöдса драматург. Художествоа редакторöн индiсны Виталий Иванович Осиповöс. Найö абу нин миянкӧд, но колисны йöз памятьö. Бур дзоньвидзалун сиа нималана гижысь Виктор Егорович Напалковлы. Сiйö меным и уна мукöдлы отсавлiс йöзöдны медводдза висьтъяс да кывбуръяс. «Би кинь» отсалiс меным быдмыны челядьлы гижысьöдз. Пыр йöзöдлiс менсьым висьтъяс да повесьтъяс. Сэсся найö петiсны торъя небöгъясöн.

Унаöн уджавлiсны комын вит вонад журналад. Медшöр редакторъясöн вöвлiсны гижысьяс Александр Михайлович Лужиков, Александр Васильевич Ульянов.

Бöръя дас сизим восö журналлы сьöлöм сетiсны нималана гижысь, паськыда тöдса драматург Алексей Вячеславович Попов, да серöнджык и гöтырыс, Лариса Тимофеевна Попова, журнал тэчысь да мичмöдысь. Профессор Евгений Александрович Игушев «Би кинь» гозъяöн» найöс и шуö, пыр öтвылынöсь да. Асланыс машинаöн найӧ волiсны республикалöн быд пельöсö, босьтлiсны на и мукöд гижысьясöс. Шопералiс Лариса Тимофеевна, слöймис тай шойччытöг уна час руль саяд пукавны. Поповъяс нуöдлiсны гажъяс, котыртлiсны быд сикас конкурсъяс. Вермысьяслы вичмöдлiсны бур козинъяс.

Ми аддзам челядьлысь гижан да серпасасян сямсö быд номерысь. И тайö зэв бур, кор ми кылам посни войтырсянь шоныд, аттьöалана вочакыв. Сiдзкö, миян пыр том «Би кинь» кужис овмӧдчыны лыддьысьсь вежöрö да сьöлöмö.

Помала гижöдсö Изьваса войтырöн лöсьöдöм кывъясöн:

«Би кинь» муса, «Би кинь» дона,

Сiйöс радейтам ми ёна!

Мед тадзи пыр и лоас!

Валентина Васильевна Иванова