Ростуризм запустил третий этап программы туристического кешбэка

Продажа туров по России с кешбэком возобновилась в ночь с 17 на 18 марта, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на международной туристической выставке MITT.

«Очередной этап туристического кешбэка стартовал 18 марта. В ночь с 17 на 18 марта и вплоть до 15 июня можно приобрести туры или проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Таким образом, как и прежде, мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета тем более, что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье», – поделилась Зарина Догузова.

На 3 этапе участвует в программе на 40 процентов больше партнёров, около 3,5 тысяч отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. С полным списком участников, а также с предложениями для отдыха можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф, который к третьему этапу стал значительно удобнее для туристов и бизнеса.

«Республику Коми в программе туристического кешбэка представил Финно-угорский этнокультурный парк со специально разработанной линейкой турпродуктов. Так, гости и жители республики смогут отправиться в тур с бодрящим названием «Подзарядка». Отмечу, в название тура заложена главная цель приезда в этнопарк: подзарядиться энергией природы», – рассказал министр культуры и туризма Коми Сергей Емельянов.

Этнопарк предлагает на выбор четыре варианта тура «Подзарядка»: с питанием и без, с трансфером из аэропорта Сыктывкара и при условии самостоятельного прибытия к месту отдыха. Все четыре турпродукта представлены на официальном сайте Финно-угорского этнопарка в разделе «Онлайн-продажи туров и экскурсий».

Также гостиницы и отели региона приняли участие в реализации программы туристического кешбэка через интернет-агрегаторы.

Отметим, обязательным условием программы является оплата выбранных турпродуктов картой «МИР» на официальном сайте туроператора. Кроме этого, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте. Кешбэк на карту будет начислен автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка в 2021 году. По словам главы правительства, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.