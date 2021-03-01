«Кубок Пармы» приглашает гостей

4 апреля на базе отдыха «Парма» в местечке Кэччойяг состоится второй оздоровительный фестиваль «Кубок Пармы».

База отдыха «Парма» закрывает зимний сезон масштабно и приглашает принять участие в спортивных мероприятиях для всей семьи.

На первом фестивале в середине февраля участники попробовали силы в мечевом бое и стрельбе из лука. На этот раз в программе уличные тренировки по карате, разминка в стиле Zumba, где спортивные упражнения выполняются под танцевальную музыку, и тренировка по кроссфиту. На площадке можно будет проверить показатели своего организма и подкрепиться полезным питанием.

– В фестивале примут участие спортсмены клуба карате «Рэй До» и воспитанники фитнес-тренера Анны Гергей. Вместе с ними гости «Пармы» проведут время с пользой для тела и духа, – отметил директор базы отдыха «Парма» Иван Токмаков. – Мы искренне верим, что активный и позитивный отдых – это лучшее, чем можно заняться с семьей в выходные для хорошего настроения и заряда бодрости на всю неделю!