Mail.ru Group обучит российских школьников работе с нейронными сетями на «Уроке цифры»

С 23 ноября по 13 декабря состоится новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Его темой станут «Нейронные сети и коммуникации». Школьники узнают, как работают нейронные сети, как они используются в коммуникациях между людьми и смогут самостоятельно обучить нейросеть. Новые занятия подготовила Mail.ru Group совместно со школой математики и программирования «Алгоритмика» на основе технологий применяемых в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Организаторами проекта выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика».

«Урок цифры» — это образовательный проект, который позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия по программированию на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. На новом «Уроке» школьники познакомятся с технологиями нейросетей: узнают, как их обучают, в каких областях применяются и как именно они используются в социальных сетях.

Урок по нейросетям и коммуникациям состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Учащиеся первого-четвертого классов на простых примерах освоят обучение нейросети и попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы научат нейросеть распознавать лица для примерки масок дополненной реальности, а также научатся подбирать новости по интересам пользователей. А старшеклассники узнают, как нейросети применяются в разработке приложений и смогут пройти все этапы разработки собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и релиза.

Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера, смартфона или планшета.

«Последние 10 лет Mail.ru Group развивает IT-образование. Мы работаем над тем, чтобы новые и актуальные навыки становились доступными для всех — от школьников до состоявшихся профессионалов в любой точке мира. Нейронные сети применяются во многих отраслях и становятся еще востребованнее с каждым годом, и наш новый «Урок цифры» поможет детям, а также их родителям взглянуть на уже привычные технологии с другой стороны, узнать как они работают изнутри. Мы специально адаптировали этот урок под разные возраста: ведь по-настоящему заинтересовать школьников технологиями можно, только говоря с ними на одном языке», — прокомментировал Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

«Сегодня цифровые знания занимают одно из важных направлений в школьном образовании. Школьники все чаще пользуются различными интернет-ресурсами и программами, но зачастую не знают, что лежит в их основе и тем более не видят свое собственное применение в этой области. Замечательно, что специалисты из ведущих российских ИТ-компаний, таких как Mail.ru Group, через связку педагогических и технологических решений, в игровой форме не только рассказывают о сложных темах, как, например нейросети, но и тем самым увлекают школьников в свою сферу, мотивируя их к самоопределению своего профессионального будущего», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям лучше ориентироваться в мире современных IТ профессий. Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Маil.гu Group, «Лаборатория Касперского». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика». Информационные партнеры «Урока цифры» — VK и Россотрудничество.

В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 30 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики