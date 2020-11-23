Владимир Уйба провёл совещание по вопросам лесообеспечения предприятий малого и среднего бизнеса

К Главе Республики Коми обратились предприниматели Прилузского района, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины, с просьбой защитить их интересы в части обеспечения сырьём. Эта тема была затронута и на расширенном заседании Прилузского представительства МОД «Коми войтыр», которое состоялось в селе Объячево 13 ноября.

По данным Минприроды региона, за 2018-2019 годы ежегодный средний объём проданной древесины для субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми составил 1,6 млн кубометров. В этом году на данный момент реализовано – 900 тыс. кубометров.

В то же время в Прилузском районе местным лесозаготовителям очень сложно выдержать конкуренцию с компаниями из-за пределов республики. Нередко в аукционах по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений выигрывают компании из других регионов, которые перебивают цены, предлагаемые прилузскими предпринимателями.

При этом сторонние компании не заинтересованы в создании перерабатывающих производств на территории района и рабочих мест для населения, в участии в социальном развитии населённых пунктов Прилузья.

Глава Республики Коми Владимир Уйба подчеркнул, что «впредь все аукционы и конкурсы должны проводиться с учётом, в первую очередь, интересов местных жителей, которые живут и работают на этой земле». Решения, которые принимались вразрез с этими требованиями, будут подвергаться ревизии».