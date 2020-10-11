Поздравление Главы Республики Коми с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

«От всей души поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В агропромышленном комплексе республики работают около 7 тысяч человек. Это трудолюбивые, целеустремленные, преданные родной земле люди. Благодаря вашему каждодневному, нелегкому труду развивается сельскохозяйственная отрасль республики, улучшается социально-экономическая ситуация на селе.

Понимая особую значимость отрасли для экономики республики и развития сельских территорий, правительство региона уделяет ей особое внимание. Выделяются субсидии на приобретение комбикормов и содержание животных, осуществляются выплаты специалистам и рабочим кадрам. Благодаря инвестиционной поддержке сельхозпредприятий и грантовой помощи начинающим фермерам и семейным фермам до конца года в республике будут созданы 10 новых животноводческих хозяйств.

Дорогие друзья, искренне благодарю вас за профессионализм и преданность делу, низкий поклон ветеранам отрасли за большой вклад в развитие республики.

Желаю успехов во всех начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!»

Глава Республики Коми В.В. Уйба