Гымаліс-чардаліс, а ми ворсім

Виктор Савин нима драмтеатр ассьыс 91-ӧд творческӧй сезонсӧ восьтіс Александр Островскийлӧн «Грозаӧн».

Режиссёрыс Сергей Федотов — Перымын «У моста» театр котыртысь да шӧр режиссёр, «Золотая маска» национальнӧй театральнӧй премияа лауреат. Тӧдмасьӧмаӧсь сыкӧд В.Савин нима драмтеатрын ворсысьяс Мартин Макдонах нима войтыркостса фестиваль дырйи, кӧні миян артистъяс петкӧдлӧмаӧсь «Королева красоты» спектакль.

—Меным зэв нимкодь, мый тӧдмаси тайӧ театрыскӧд — тані уджалӧны збыльысь енбиа йӧз, кодъяс дасьтӧны классика. А ме театрын классика дор. Ӧні Россияса театръясын сідз шусяна тренд — выльмӧдны классика. А ме ог радейт, кор выльмӧдӧны Гогольӧс либӧ Чеховӧс йӧзсӧ чуймӧдӧм ради.

Дас во сайын Питерса ӧти театрын дасьті «Ревизор». И артистъясыс вӧлі асьныс вӧзйӧны, мед Хлестаковсӧ ворсас ань, а сэсся кутісны шуны, мед сійӧ лоас… гейӧн. Ме, дерт, паныд сувті. Мися, кутшӧм ань, кутшӧм гей?! Оз ло менам спектакльын татшӧмыс! И кывзысисны. Неважӧн паныдасим артистъяскӧд да висьталісны, мый ме вӧлі прав, классическӧй «Ревизорсӧ» пӧ век на окотапырысь видзӧдӧны.

И ӧні «Грозасӧ» дасьті классикысь кежласьтӧг. Аттьӧ Виктор Савин нима драмтеатрлы, мый тані пыдди пуктӧны авторсӧ, та пӧрйӧ Островскийӧс, — висьталіс Сергей Федотов.

Режиссёр ошкис и артистъясӧс. Найӧ пӧ оз ворсны асьнысӧ, а збыльысь пырӧны сійӧ либӧ мӧд персонажлӧн куас.

Спектакль дасьтігӧн Сергей Федотов медсясӧ вӧдитчӧ Михаил Чеховлӧн художествоа системаӧн, кор актёр сӧвмӧдӧ психофизикасӧ, ассьыс пытшкӧсса вынъяссӧ, сідз шусяна подсознаниесӧ.

—Ме видзӧді на бӧрся и казялі, кыдзи виччысьтӧг найӧ вежсисны. Шуам, Юлия Экрот лои Кабанихаӧн. И ме сыысь куті повны весиг. Тайӧ и эм театрса мистикаыс, кор артист вежсьӧ, лоӧ дзик мӧд мортӧн, а спектакль «ловзьӧ» да олӧ аслас олӧмӧн. Юлия, тшӧтш и мукӧд артистыс збыльысь заводитӧны овны геройлӧн ку пиын. Чайта, «Гроза» артмис зэв бура. И тайӧ постановкасӧ быть колӧ петкӧдлыны театральнӧй фестивальяс дырйи, мукӧд регионса театръясын, — пасйис Сергей Федотов.

Марфа Игнатьевна Кабанова, Кабаниха, кыдзи ставныс сійӧс шуӧны, озыр купчиха, дӧва, скӧр, кык бана шаньга кодь, став семьясӧ кутӧ аслас чорыд кабырын. Ворсӧ Кабанихаӧс, кыдзи пасйылі нин, Юлия Экрот.

—Режиссёр шуис, мый ті збыльысь лоинныд Кабанихаӧн, и весиг сійӧ заводитіс тіянысь повны. Сцена вылысь аддзылі жӧ ворсӧмнытӧ. Кыдзи артмис пырны геройлӧн ку пиас? — юалі артисткалысь.

—Тайӧс он вермы стӧча висьтавны. Воис кад, и ме пытшкын быттьӧ чужис Кабанихаыс. Артмис тайӧ кыдзкӧ виччысьтӧг. Зэв нимкодь, мый мойвиис уджавны Сергей Павловичкӧд. Артист быдмӧ, кор выльторйӧ велалӧ, и тайӧ миянлы зэв коланатор, — вочавидзис Юлия Экрот.

Режиссёр юксьыштіс и спектакль дасьтігӧн гусяторъясӧн, кодъясӧс сійӧ бара жӧ йитіс мистикакӧд. «Гроза» вылын уджыс заводитчӧма «дистанционнӧя».

Театрса серпасасьысь Анна Репина да Сергей Федотов, кыдзи асьныс висьталӧны, ӧдйӧ и воӧмаӧсь ӧти кывйӧ.

Ми пӧ быттьӧ кылім ӧта-мӧдлысь думъяснымӧс, кӧть и юксьӧмаӧсь мӧвпъяснас ватсап пыр.

Серпасасьысьлӧн уджыс тшӧтш жӧ «ловъя».

—Ме чуйми, кор Анна шуис, мый кутасны серпасавны «задниксӧ», — ошкӧ Виктор Савин нима драмтетрлысь уджаланногсӧ Сергей Павлович. — Мукӧдлаын тадзи оз нин вӧчны, кокньӧдчӧм могысь снимок сетӧны. А тані рисуйтісны, и вӧр-ваыс быттьӧ ловъя: визувтӧ Волга, енэжті кывтӧны кымӧръяс, и юсьыс руыс петӧ. А мед ворсысьяс кылісны асьнысӧ збыльысь сиктын, а эз сцена вылын, кулиса саяс пуктім кос турун юр. Ӧд спектакльын быд детальлӧн — аслас коланлун, коді «ловзьӧдӧ» постановкасӧ.

Кор заводитчӧмаӧсь медводдза репетицияяс, Сыктывкарын вӧлӧма зэв жар. И сӧмын на артистъяс петӧмаӧсь сцена вылӧ, кутӧма гымавны-чардавны.

—О, мися, стихия миянкӧд! Ме лыддя тайӧс вылісянь знакӧн, сідзкӧ, спектакльыс кутас овны дыр, — шуис Сергей Федотов.

Екатерина МАКАРОВА.