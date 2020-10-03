Владимир Уйба и Андрей Вагнер обсудили подготовку Коми к зиме

Рабочая встреча Главы Республики Коми Владимира Уйба и генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера состоялась 2 октября. В ней приняли участие представители Правительства региона и энергохолдинга.

По информации руководства ПАО «Т Плюс», компания подготовила энергообъекты на территории Республики Коми к отопительному сезону. Общий объем средств, направленных ПАО «Т Плюс» на ремонт и реконструкцию генерирующего оборудования и тепловых сетей в 2020 году, превысил 1,4 млрд рублей. Оборудование полностью подготовлено к зиме. Теплоисточники обеспечены необходимыми запасами топлива. В Воркуте на ЦВК продолжаются пуско-наладочные работы на природном газе, завершается подготовка к переводу на газ ТЭЦ-2. Нарушений, влияющих на надежное прохождение отопительного сезона 2020-2021 года, нет.

Глава Республики Коми Владимир Уйба обратил внимание руководства ПАО «Т Плюс» на необходимость всестороннего завершения подготовки к отопительному периоду, своевременного получения паспортов готовности объектами компании, обеспечения надежного и безаварийного прохождения зимнего максимума нагрузок.

Участники встречи обсудили вопрос задолженности потребителей Коми за электрическую и тепловую энергию и комплекс совместных мер по повышению платёжной дисциплины потребителей, обратив особое внимание на необходимость снижения задолженности за поставленные коммунальные ресурсы в пустующий жилищный фонд.

Стороны договорились в кратчайшие сроки вернуться к обсуждению обозначенных проблем и реализовать комплекс совместных мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы энергетического комплекса Республики Коми.