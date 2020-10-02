Владимир Уйба поздравил педагогов республики с 80-летием системы профессионально-технического образования России и наступающим Днём учителя

По случаю праздника в Сыктывкаре 2 октября состоялось торжественное собрание, на котором Глава Республики Коми вручил государственные награды работникам системы профессионального образования.

«Педагоги ведут наших детей по жизни на протяжении многих лет. Детский сад, школа, учреждения среднего и высшего профессионального образования – на всех этапах обучения очень важна роль учителя, наставника, — подчеркнул Владимир Уйба. — Это не просто профессия, это служение. Образование было, есть и будет приоритетом в государственной политике. Потому что от результатов труда педагогов во многом зависит, кем станут завтра сегодняшние школьники и студенты, а значит и то, каким будет наше с вами будущее».

В Республике Коми трудятся почти 18 тысяч педагогических работников. Они работают в 325 школах и 325 детских садах. Система профессионального образования представлена 30 учреждениями, которые каждый год принимают на учебу свыше 6000 человек.

На торжественном собрании были подведены итоги и вручены дипломы победителей республиканских конкурсов «Лучший директор школы» и «Топ лучших сельских школ».

*** Распоряжением Главы Республики Коми за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Почетный работник образования Республики Коми» присвоено:

Абих Елене Викторовне – преподавателю государственного учреждения «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;

Гладышевой Елене Николаевне – преподавателю государственного учреждения «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»;

Лобановой Любови Алексеевне – преподавателю государственного учреждения «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»;

Погудиной Любови Михайловне – преподавателю государственного учреждения «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»;

за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Главы Республики Коми объявлена:

Лобанову Владимиру Фокеевичу – мастеру производственного обучения государственного учреждения «Печорский промышленно-экономический техникум»;

Пантелеевой Виктории Аликовне – заведующему отделением коммуникаций и сервисных технологий государственного учреждения «Сыктывкарский политехнический техникум»;

Политовой Надежде Анатольевне – заведующей отделением транспорта и технологии материалов государственного учреждения «Сыктывкарский политехнический колледж»;

Сухановой Ольге Алексеевне – преподавателю государственного учреждения «Сыктывкарский торгово-экономический колледж»;

за научно-образовательный проект «Международная лесная школа» премия Правительства Республики Коми в области образования присуждена

Седусовой Наталии Михайловне – начальнику международного отдела Сыктывкарского лесного института (филиала) Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова;

за особый вклад в развитие системы профессионально-технического образования Благодарственное письмо Главы Республики Коми вручено:

Волок Валентине Борисовне – директору государственного учреждения «Воркутинский политехнический техникум»;

Киселевой Нине Александровне – директору государственного учреждения «Микуньский железнодорожный техникум»;

Савиновой Светлане Стефановне – директору государственного учреждения «Коми республиканский агропромышленный техникум»;

Ушаковой Ирине Васильевне – директору государственного учреждения «Сосногорский технологический техникум».

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»» вручена:

Залевской Ольге Сергеевне – заместителю директора по молодёжной политике Государственного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр детей и молодёжи»;

Жидковой Юлиане Андреевне – заведующей дневным отделением государственного учреждения «Воркутинский медицинский колледж», координатору местного отделения «Волонтёры-медики» в г. Воркуте.