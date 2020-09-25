Владимир Уйба и глава Росавтодора Андрей Костюк обсудили развитие дорожной отрасли Республики Коми

Сегодня, 25 сентября, в Москве состоялась рабочая встреча Главы Республики Коми Владимира Уйба с заместителем министра транспорта – руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Костюком. Обсуждены вопросы развития дорожного хозяйства в регионе.

Общая протяженность федеральных автомобильных дорог в Коми составляет 283,63 км. По состоянию на 1 января 2020 года 97,16 % из них соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.

На развитие сети федеральных дорог Республики с 2019 по 2021 год будет направлено порядка 3,8 млрд рублей. За этот период отремонтируют, в том числе капитально, 137,1 км трасс.

Объем федеральной поддержки субъекта в 2019 году составил 925,44 млн рублей. Средства были направлены на ремонт сельских дорог, моста через р. Вычегда на км 42+920 автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар на участке Сыктывкар – Ухта, реконструкцию участка Кабанты – Вис – Малая Пера этой же трассы и реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году объем господдержки региона из федерального бюджета составляет 963,62 млн рублей.

Объем федеральной поддержки мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми, предусмотренный в 2020 году, составляет 441 млн рублей. Всего на реализацию нацпроекта с 2019 по 2024 годы субъекту из федерального бюджета будет выделено почти 3,4 млрд рублей. В текущем году ремонт ведется на 66 объектах общей площадью 449,6 тыс. м². Работы находятся в завершающей стадии.

В соответствии с планом приема-передачи автомобильных дорог из одной формы собственности в другую в ближайшие годы федеральными станут 3 трассы.

Автодорога Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово, формирующая Северный широтный коридор, в 2020 году включена в перечень автодорог общего пользования федерального значения, сейчас проходят мероприятия по передаче трассы в федеральную собственность. Ее общая протяженность составляет 672,5 км, из которых 65,9 км проходит по территории Республики Коми.

Передача в федеральную собственность трассы Сыктывкар – Кудымкар протяженностью в границах субъекта 182,5 км, также входящей в Северный широтный коридор, ожидается в 2023 году. В настоящее время Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми ведутся работы по оформлению земельных участков полосы отвода этой дороги.

Третью трассу Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, протяженность которой в Республике Коми составляет 907,7 км, планируется передать в федеральную собственность в 2025 году. Она входит в состав транспортного коридора «Север – Юг». Сейчас рассматривается вопрос о переносе срока передачи на более раннее время.