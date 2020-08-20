В Коми с 21 августа возобновят работу театры, театральные и концертные организации

Соответствующий Указ подписал временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба.

В соответствии с документом, работа театров, театральных и концертных организаций разрешена с 21 августа по 30 сентября 2020 года при следующих условиях:

1) обеспечения соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в театре (зале), в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне буфетов, при входе в залы и выходе из залов, при расстановке сидячих мест в фойе (кресла, диваны, стулья);

2) выполнения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года.